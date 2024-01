O Programa 'RJ Para Todos' do Governo do Estado estará em Nilópolis na próxima terça-feira - Ernesto Carriço / Gov ERJ

O Programa 'RJ Para Todos' do Governo do Estado estará em Nilópolis na próxima terça-feiraErnesto Carriço / Gov ERJ

Publicado 19/01/2024 17:06

Nilópolis - O Programa 'RJ Para Todos' vai promover, na próxima terça-feira (16), um mutirão de serviços gratuitos de vários órgãos do Governo do Estado para atender a população atingida pelas enchentes em Nilópolis, em parceria com a Prefeitura. A ação social será na Escola Estadual Antônio Figueira de Almeida (AFA), na Estrada Mirandela, 301, no Centro, a partir das 9h. Serão distribuídas senhas aos moradores até as 15h.

A Fundação Leão XIII vai disponibilizar isenção de taxa para a retirada de documentos, que serão emitidos pelo Detran-RJ, enquanto a Secretaria de Trabalho e Renda levará o balcão de empregos para quem busca refazer a vida. Estão previstas a participação também do Procon e das secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e da Mulher. Todos os serviços serão gratuitos.

Servidores da Defensoria Pública, em conjunto com assistentes sociais, vão dar orientações jurídicas, ao lado de serviços cartorários e atendimento à saúde. Visando o conforto no atendimento à população, a Cedae levará aguadeiros com bombonas para matar a sede das pessoas na fila.

Serviços que serão oferecidos:

- Segunda via de identidade - necessário levar certidão de nascimento ou casamento original;

- Para obter isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito - necessário levar identidade, CPF e - certidão de nascimento original;

- Carteira de Trabalho digital e balcão de emprego;

- Orientação aos direitos do consumidor.