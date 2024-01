Os funcionários usam colete e crachá da empresa. Eles vão solicitar informações como identidade, CPF, telefone e e-mail e carregam maquininha de débito e crédito - Divulgação

Os funcionários usam colete e crachá da empresa. Eles vão solicitar informações como identidade, CPF, telefone e e-mail e carregam maquininha de débito e crédito Divulgação

Publicado 23/01/2024 13:27 | Atualizado 23/01/2024 13:31

Nilópolis - O programa "Águas do Rio Com Você" estará nesta semana no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Nilópolis. O mutirão, formado por 500 funcionários, passará ainda por bairros de São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, entre esta segunda-feira (22) e sábado (27).

Diretor-comercial da empresa, Eduardo Lana destacou os objetivos da iniciativa. “O porta a porta possibilita um relacionamento muito mais próximo e ativo com o cliente. Nessas visitas conseguimos negociar débitos em condições superespeciais; em alguns casos, em até 120 parcelas. Nossos profissionais estão sempre identificados, e é importante que os consumidores escutem as oportunidades oferecidas e atualizem seus dados cadastrais”, disse.

Os funcionários podem ser identificados pelo colete e crachá da empresa. Eles vão solicitar informações como identidade, CPF, telefone e e-mail. Além disso, eles carregam uma maquininha de débito e crédito para a realização de pagamentos. Vale destacar que os dados são resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Portanto, os clientes podem ficar tranquilos quanto à privacidade das informações.

A concessionária precisa conhecer melhor os seus clientes e estar em contato com eles, seja para avisar de manutenções programadas ou enviar alertas de emergência. Somente o cliente cadastrado pode, por exemplo, solicitar serviços ou negociar as condições de pagamento de contas atrasadas.

Além disso, os dados geram maior conhecimento do sistema que a empresa opera. Assim, é possível identificar a melhor forma de melhorá-lo ou ampliá-lo e destinar os investimentos na infraestrutura de saneamento.

Opções de parcelamento

A negociação é feita no ato da visita do profissional da concessionária, e as condições de parcelamento são personalizadas. O Águas do Rio Com Você oferece condições especiais, de acordo com o perfil de cada cliente, ajustando as parcelas de forma que elas caibam no orçamento mensal.

Caso o consumidor tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da Águas do Rio.

Serviço: Águas do Rio Com Você

Data: de 22 a 27 de janeiro

Locais:

São João de Meriti: Coelho da Rocha, Engenheiro Belford e Éden;

Belford Roxo: Heliópolis, Itaipu, Parque dos Ferreiras, Das Graças e Redentor;

Duque de Caxias: Centenário, São Bento e Vila São José;

Nova Iguaçu: Austin, Posse, Cerâmica, Cabuçu, Prados Verdes e Santa Eugênia;

Nilópolis: Nossa Senhora de Fátima;

Queimados: Vista Alegre;

Mesquita: Edson Passos;

São Gonçalo: Antonina, Barro Vermelho, Engenho do Roçado, Mangueira, Maria Paula, Santa Catarina, Santa Izabel, São Miguel, Zé Garoto, Morro do Castro, Tenente Jardim, Porto Velho, Porto Novo, Recanto das Acácias e Parada 40;

Itaboraí: Apollo II, Centro, Marambaia, Monte Verde, Nova Cidade, Outeiro das Pedras, Quissamã e Rio Várzea;

Maricá: Araçatiba, Barroco, Centro, Flamengo, Inoã, Jacaroá, Jardim Atlântico Central, Jardim Atlântico Leste, Jardim Atlântico Oeste e Mumbuca.