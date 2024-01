Diversos materiais utilizados como barricadas colocadas pelo tráfico de drogas foram retirados pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação

Publicado 24/01/2024 21:32

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita), do DPO Nova Cidade, retiraram aproximadamente três toneladas de barricadas colocadas pelo tráfico de drogas, em um dos acessos a Comunidade Az de Ouro, na tarde desta quarta-feira (24), em Nilópolis, na divisa com o bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio.

Foram retiradas obstruções em quatro pontos da Rua Beira Rio.

A ação dos policiais militares garante o Direito Constitucional de ir e vir da população local. As barricadas atrapalhavam o deslocamento livre dos moradores e o acesso para as realizações de obras públicas na comunidade.

