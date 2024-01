A mãe Maria da Silva (preto) com a filha Lara Rodrigues Martins estão juntas nos diversos cursos da Faetec - Divulgação / Faetec

A mãe Maria da Silva (preto) com a filha Lara Rodrigues Martins estão juntas nos diversos cursos da FaetecDivulgação / Faetec

Publicado 24/01/2024 16:42 | Atualizado 24/01/2024 16:44

Rio - Pensando em se especializar nas áreas de gastronomia e organização de eventos, Maria da Silva, de 55 anos, moradora de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro, não poupou energias e encontrou na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) todas opções para se qualificar profissionalmente. Desde 2014, ela fez os cursos de Confeitaria, Salgadeiro, Camareira, Barman, Garson, Sub Chef, Auxiliar de Cozinha, Comida Japonesa, Francês, Organizador de Eventos, Cerimonialista e Costureira.

O primeiro curso da Maria foi de salgadeiro na unidade da Rede, no bairro Paiol, em Nilópolis. “Sempre é diferente o que você já sabe, que foi aprendido com vizinhos e amigos. Eu queria ter aulas, com profissionais formados e isso acabou sendo o diferencial para mim. Aqui na Faetec tem professores com pós-graduação, realizamos visitas técnicas, muitos trabalhos e toda essa gama de coisas muda tua visão e é o diferencial. Isso me deu suporte para trabalhar em jantares em Ipanema, casamentos, 15 anos, coisas bem mais elaboradas. Isso foi um boom na minha vida”, finaliza ela.

“Por já trabalhar na área há alguns anos, vi a necessidade de me especializar para aplicar as técnicas corretas de organização e execução. Venho me aperfeiçoando há nove anos pela Faetec e os cursos foram importantes para melhor atender meus clientes e melhorar meu trabalho. A Faetec me proporcionou técnica e excelência para melhor execução da linha profissão, e gostaria de continuar trabalhando com eventos e futuramente dar aulas para formar novos profissionais”, afirma a egressa.E parece que a ambição pelos estudos passa de mãe para filha. Lara Rodrigues Martins, 13 anos, está matriculada no curso de Mini Chef e se forma em julho de 2024. Os cursos realizados por Maria e Lara fazem parte da Formação Inicial Continuada (FIC), que duram 20 semanas e tem 240h de carga horária. As inscrições para esses cursos de Qualificação profissional seguem abertas até o dia 1º de fevereiro, e devem ser feitas pelo site www.faetec.rj.gov.br Ao todo, são mais 26 mil vagas abertas. Só na área de gastronomia, as opções de cursos são Confeiteiro, Auxiliar de Cozinha, Culinária Fitness, Culinária Sustentável, Finger Food, Pizzaiolo, Salgadeiro, Padeiro, Petiscos de Boteco. Além disso, há vagas nas formações de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Pensão, Encanador Instalador Predial, Cadista para Construção Civil, Pedreiro de Alvenaria, Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga, Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Programador Web, Office Cloud Computer, Automação e Robótica com Arduino, Empreendedorismo com Propósito, Cuidador de Idoso, Idiomas (Inglês, Espanhol, Francês), entre outrosAcesse direto ao edital: https://encurtador.com.br/tLZ67