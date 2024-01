O interessado deve comparecer com um documento com foto, comprovante de residência e preencher uma ficha de cadastro na hora e ter mais de 18 anos - Divulgação / PMN

Publicado 25/01/2024 17:55

Nilópolis - Agora é a vez do recém reformado Calçadão da Mirandela, em Nilópolis, receber a Feira de Adoção de Animais promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da Superintendência de Proteção Animal, neste sábado (27), das 9h às 12h.

Para se tornar um tutor, o interessado deve comparecer com um documento com foto, comprovante de residência e preencher uma ficha de cadastro na hora e ter mais de 18 anos. O endereço é Estrada Mirandela, 117, no Centro.

A Superintendência Municipal de Proteção Animal incentiva a posse responsável de animais, orientando e informando a população sobre os cuidados necessários com os animais domésticos. O setor solicita que quem for adotar um gatinho, leve uma caixa para transporte.

As orientações são importantes porque o abandono de animais é crime que está previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa a ser estabelecida pela Justiça.