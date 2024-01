A feira de empregos ofereceu oportunidades em diversos setores, desde jovem aprendiz a vagas de ensino superior - Mateus Carvalho/ PMN

A feira de empregos ofereceu oportunidades em diversos setores, desde jovem aprendiz a vagas de ensino superiorMateus Carvalho/ PMN

Publicado 26/01/2024 21:07 | Atualizado 26/01/2024 21:10

Nilópolis - Organizado pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (Setrab) de Nilópolis, a quarta edição da EXPO Trabalho, realizada no Clube Nilopolitano, no Centro, foi palco de expectativas e oportunidades nesta sexta-feira (26). O evento atraiu mais de três mil pessoas em busca de uma chance no mercado de trabalho.



Pela primeira vez realizada sob a gestão do prefeito Abraãozinho (PL), a feira de empregos reuniu cerca de 35 empresas e ofereceu oportunidades em diversos setores, desde jovem aprendiz a vagas de ensino superior. O secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim, reforçou a importância da realização desse tipo de evento.

Lucas da Silveira está desempregado há oito meses e foi o primeiro da fila a garantir o atendimento, saindo com duas entrevistas agendadas Mateus Carvalho / PMN



“A finalidade da feira não é só captar currículo, mas encaminhar o morador para a contratação. Nós estamos buscando o crescimento profissional da nossa população”, ressaltou Amorim, também presidente do Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho (Fortrab). “A finalidade da feira não é só captar currículo, mas encaminhar o morador para a contratação. Nós estamos buscando o crescimento profissional da nossa população”, ressaltou Amorim, também presidente do Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho (Fortrab).

Uma enorme fila se formou em frente ao Clube Nilopolitano pela busca de novas oportunidades no mercado de trabalho Mateus Carvalho / PMN



Lucas da Silveira, 25 anos, morador da Estrada Mirandela, está desempregado há oito meses e chegou às 19 horas da noite anterior. Confiante, foi o primeiro da fila a garantir o atendimento e saiu do local com duas entrevistas marcadas. “Eu dormi na fila. Cheguei aqui com uma expectativa muito grande de construir um futuro melhor para mim. Tenho fé que vou conseguir coisas boas para minha vida”, afirmou o ex-repositor de supermercado.



Empresas como CIEE, MRV, redes de supermercados, empresas de ônibus, além do SINE, estavam presentes promovendo a seleção dos candidatos. Os moradores que se encaixavam nos perfis das vagas ofertadas foram encaminhados diretamente para o processo seletivo.



“É muito importante quando o candidato pesquisa sobre a vaga, sobre a cultura da empresa, para que na hora da entrevista ele se saia bem e tenha sucesso”, destacou a gestora de RH Elisangela Torres, do Grupo Elyu, empresa que ofereceu mais de 100 vagas em seu estande. Lucas da Silveira, 25 anos, morador da Estrada Mirandela, está desempregado há oito meses e chegou às 19 horas da noite anterior. Confiante, foi o primeiro da fila a garantir o atendimento e saiu do local com duas entrevistas marcadas. “Eu dormi na fila. Cheguei aqui com uma expectativa muito grande de construir um futuro melhor para mim. Tenho fé que vou conseguir coisas boas para minha vida”, afirmou o ex-repositor de supermercado.Empresas como CIEE, MRV, redes de supermercados, empresas de ônibus, além do SINE, estavam presentes promovendo a seleção dos candidatos. Os moradores que se encaixavam nos perfis das vagas ofertadas foram encaminhados diretamente para o processo seletivo.“É muito importante quando o candidato pesquisa sobre a vaga, sobre a cultura da empresa, para que na hora da entrevista ele se saia bem e tenha sucesso”, destacou a gestora de RH Elisangela Torres, do Grupo Elyu, empresa que ofereceu mais de 100 vagas em seu estande.

Público presente do Clube Nilopolitano aguardando o início da Expo Trabalho Mateus Carvalho / PMN



Servidores municipais que participaram da EXPO Trabalho ofereceram ainda serviços como confecção de currículos, design de sobrancelhas, tranças, e em parceria com o Governo do Estado, emissão de Carteira de Identidade pelo DETRAN e isenções de documentos com a Fundação Leão XIII. Servidores municipais que participaram da EXPO Trabalho ofereceram ainda serviços como confecção de currículos, design de sobrancelhas, tranças, e em parceria com o Governo do Estado, emissão de Carteira de Identidade pelo DETRAN e isenções de documentos com a Fundação Leão XIII.