Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso e Claudinho, estão entre as atrações do Ensaio de Rua na MirandelaDivulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 26/01/2024 09:59

Nilópolis – Faltando menos de 15 dias para o Carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis realiza neste sábado (27), às 19h, na Avenida Mirandela, no Centro, o ensaio de rua aberto, gratuito ao público. A concentração está marcada para às 18h, Rua João Evangelista de Carvalho.



De olho no acerto dos últimos detalhes para o Carnaval 2024, os foliões poderão prestigiar o ensaio de rua que contará com as principais estrelas da agremiação, como, a rainha da bateria, Lorena Raíssa, o intérprete Neguinho da Beija-Flor, e os casais Claudinho e Selminha Sorriso, mestre-sala e porta-bandeira.



A Beija-Flor será a segunda escola de samba a desfilar no domingo de Carnaval (10/02), com o enredo “Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila”, assinado pelo carnavalesco João Vitor Araújo.



Serviço – Ensaio de Rua - Gratuito



Data: Dia 27 de janeiro (sábado) - 19h;

Horários: Concentração a partir das 18h, na Rua João Evangelista de Carvalho;



Local: Avenida Mirandela, no Centro, de Nilópolis.