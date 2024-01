O "Zap da Saúde" é um novo canal de comunicação da população com a Secretaria Municipal de Saúde - Divulgação / PMN

O "Zap da Saúde" é um novo canal de comunicação da população com a Secretaria Municipal de SaúdeDivulgação / PMN

Publicado 28/01/2024 14:38

Nilópolis - Desde o dia 16 de janeiro, o morador de Nilópolis dispõe de mais um canal de comunicação com a Secretaria Municipal de Saúde. Para agendar consultas, exames, tirar dúvidas sobre horário de funcionamento dos postos, mandar sugestões ou queixas, o nilopolitano pode entrar em contato com o número (21) 99726-2270. É o ‘Zap da Saúde’.

“Nosso objetivo é melhorar o atendimento à saúde dos moradores”, afirmou o secretário municipal de Saúde, André Esteves. Ele contou que, apenas no período de uma semana, houve 119 contatos pelo aplicativo, a maioria para marcação de consultas, depois exames, e menos de 10 registros de reclamações e elogios. O canal funciona de segunda a sábado.



Após a marcação da consulta ou exame, ali mesmo no ‘Zap da Saúde’, a população informa o que achou do serviço, qual foi a taxa de satisfação. A partir dessa pesquisa, a Secretaria de Saúde de Nilópolis buscará adequar o atendimento às necessidades da população.