Leandro Nunes Siqueira Junior se matriculou no curso de Encanador e Instalador Predial para poder participar do novo concurso - Divulgação

Publicado 31/01/2024 22:26 | Atualizado 31/01/2024 22:29

Nilópolis - Morador de Queimados, Leandro Nunes Siqueira Junior, 26 anos, estava como soldado temporário do Corpo de Bombeiros desde 2022, que anualmente precisava realizar testes para renovar o tempo de serviço. Mas em 2023, com um ano na corporação, abriu novo concurso de carreira que precisava ter especialização, com curso profissionalizante ou técnico. Então, ele teve a ideia de se matricular no curso da Faetec Nilópolis, no bairro Paiol, de Encanador e Instalador Predial, que é equivalente a Bombeiro Hidráulico, requisito para poder participar do novo concurso.

O curso escolhido por Leandro faz parte da modalidade Formação Inicial Continuada (FIC) e segue com inscrição aberta até o dia 1º de fevereiro.



“Comecei a procurar cursos que desse tempo de terminar até a fase de entrega de documentos e achei a Faetec, pois uma das prioridades era encontrar um curso gratuito, porque tinha gastos com minha filha em casa, mas também por causa do certificado, que além de ter reconhecimento, tem credibilidade nacionalmente. Consegui me inscrever e acabei sendo sorteado. Então, consegui a formação que necessitava, os conhecimentos necessários para fazer a prova teórica e fui aprovado em 2º lugar. Agora, só aguardo me chamarem para o recrutamento, novamente, mas dessa vez de carreira”, afirma ele, todo orgulhoso.



Pai de uma menina de três anos e prestes a casar, o soldado Leandro confirma que a dedicação dele é para garantir um futuro para a família. “Vou casar com a mãe da minha filha, estou montando nossa casinha e como temporário não tinha um futuro garantido, iriam ser apenas oito anos e com filha seria pouco tempo. Agora consegui me estabilizar, garantir minha aposentadoria e um futuro para minha família”, sentencia ele.

Acesse direto ao edital: Os cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) duram 20 semanas e têm 240h de carga horária. Ao todo, são mais 26 mil vagas abertas. Só na área de gastronomia, as opções de cursos são Confeiteiro, Auxiliar de Cozinha, Culinária Fitness, Culinária Sustentável, Finger Food, Pizzaiolo, Salgadeiro, Padeiro, Petiscos de Boteco. Além disso, há vagas nas formações de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Pensão, Encanador Instalador Predial, Cadista para Construção Civil, Pedreiro de Alvenaria, Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga, Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Programador Web, Office Cloud Computer, Automação e Robótica com Arduino, Empreendedorismo com Propósito, Cuidador de Idoso, Idiomas (Inglês, Espanhol, Francês), entre outros. As inscrições devem ser feitas pelo site www.faetec.rj.gov.br Acesse direto ao edital: https://encurtador.com.br/tLZ67