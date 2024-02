Para se matricular é necessário levar documento de identificação da criança e do responsável, comprovante de residência e atestado médico apto - Divulgação / PMN

31/01/2024

Nilópolis – A Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis está com inscrições abertas para a Escolinha de Futebol do Geri, no novo Complexo Esportivo do Parque Municipal do Gericinó. As aulas são para crianças de 8 a 12 anos, às segundas, quartas e sextas.

Para se matricular é necessário levar documento de identificação da criança e do responsável, comprovante de residência de Nilópolis e atestado médico apto para atividade física.

As inscrições podem ser feitas durante o horário das aulas na Secretaria de Meio Ambiente, no Parque Municipal do Gericinó, que fica Rua Alberto Teixeira da Cunha, 1880, bairro Manoel Reis, Nilópolis.