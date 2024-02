Aline Fonseca entendeu que precisava se capacitar para melhorar seu negócio para empreender e melhorar seus deliciosos bolos - Divulgação

Aline Fonseca entendeu que precisava se capacitar para melhorar seu negócio para empreender e melhorar seus deliciosos bolosDivulgação

Publicado 03/02/2024 17:46 | Atualizado 03/02/2024 17:47

Nilópolis - Ela trabalha em casa fazendo bolos para vender. Moradora do Chapadão, Aline Fonseca, 45 anos, apesar da grande clientela, que vai da Zona Sul do Rio de Janeiro e a Região dos Lagos, entendeu que precisava se capacitar para melhorar seu negócio e encontrou na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) Paiol Nilópolis, a solução para empreender e melhorar seus deliciosos bolos. Depois de concluir o curso de Confeitaria no primeiro semestre, percebeu que deveria aprender mais e se matriculou no curso de Panificação no semestre seguinte, concluído no fim do ano.

Ou seja, em apenas um ano, ela conquistou duas capacitações, de graça e que vão colaborar no crescimento profissional dela. Mas um problema na família e uma promessa também foram as motivações para buscar mais conhecimento. Os cursos fazem parte da Formação Inicial Continuada (FIC) e segue com inscrição aberta até o dia 1º de fevereiro no site: www.faetec.rj.gov.br