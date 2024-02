Rodrigo da Cunha é morador de Mesquita e faz o curso de Maitre na Faetec - Divulgação

Publicado 05/02/2024 23:13 | Atualizado 05/02/2024 23:17

Nilópolis - Atender e servir em eventos não é uma tarefa simples e sem responsabilidade. Muito pelo contrário. Atualmente, o atendimento tem sido cada vez uma opção que qualquer consumidor trata como prioridade, e profissionais na área, com cursos de qualificação, têm sido mais procurados por empresas. Dois cursos se destacam nessa área, o de Maitre e Bartender. E na busca desse diferencial que Felipe Santos, 27 anos, morador de São João do Meriti, foca para ter mais chances no mercado de trabalho. Os cursos realizados por Rodrigo da Cunha e Felipe fazem parte da Formação Inicial Continuada (FIC).

“Curso profissional é um grande diferencial, pois eu me lembrava que meu pai sempre trabalhou em diversas áreas, mas ele não tinha uma qualificação. Eu sempre me cobrava a não fazer de tudo, mas sim o melhor que colocavam nas minhas mãos para fazer. Eu quero muito investir numa empresa que faça drink, ter uma equipe minha de Bartender. Estou fazendo mentorias e mapeamento. Quero ser um dos melhores e aprender com os melhores”, sentencia o estudante, que está no curso de Maitre na Faetec Nilópolis.



Ser desinibido e comunicativo não é requisito para fazer cursos voltados para atendimento ao público. Muitas vezes é dentro de sala de aula que você aprende como lidar com as pessoas, se desenvolver socialmente e ainda ganhar dinheiro com isso. A mudança no pessoal também pode ajudar no profissional.



“Tinha poucos amigos e não tinha coragem de falar em público. Hoje, sou uma pessoa completamente diferente, mais disposta, comunicativa e cheia de amigos. Me sinto à vontade onde me chamam para trabalhar e todo mês faço investimentos para ser dono do meu próprio negócio”, finaliza Felipe.



Companheiro de curso na mesma unidade, o morador do bairro Banco de Areia, em Mesquita, Rodrigo da Cunha, 38 anos, tem trajetória e história bem parecidas. Introvertido, de poucos amigos, pouco comunicativo, desde a adolescência trabalhou com informática até a fase adulta, onde passou por grandes empresas como Petrobras e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas, com o passar do tempo, percebi que não estava trabalhando onde realmente queria. Foi quando resolveu ir para Faetec e despertou nele uma paixão.



“Abriu vaga para o curso de Maitre, achei uma ótima oportunidade para melhorar o currículo e evoluir como profissional. O curso me ajuda a lidar melhor com as pessoas tanto no âmbito pessoal como profissional, a ter uma responsabilidade de lidar com o público com melhor excelência. Atuava na área de Tecnologia da Informação, porém estava muito desgastante fisicamente e emocionalmente e já tinha pensamentos de mudar de área, então com incentivo de alguns amigos, eu consegui mudar de vida profissional e estou amando”, afirma o estudante.

Felipe Santos, 27 anos, morador de São João do Meriti, e foca no curso de Bartender para o crescimento profissional Divulgação



Assim como todo grande sonhador, ele pensa em ter o próprio negócio, mas vai além, quer lecionar. “Meu futuro é conseguir abrir meu próprio negócio de eventos, drink truck, bar e recentemente também estou gostando de lecionar. Vou estudar mais para um dia virar um instrutor e professor. Tudo isso eu descobri estudando e atuando dentro da Faetec, graças aos professores e diretores dessa instituição, que também me incentivam muito”, finaliza Rodrigo.



A Faetec está com mais de 26 mil vagas abertas em todo o Estado com cursos como o realizado por Rodrigo e Felipe. Entre as opções de cursos estão Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Pensão, Cadista para Construção Civil, Pedreiro de Alvenaria, Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga, Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Programador Web, Office Cloud Computer, Automação e Robótica com Arduino, Empreendedorismo com Propósito, Cuidador de Idoso, Idiomas (Inglês, Espanhol, Francês), entre outros. A formação dura 20 semanas e tem 240h de carga horária.

Os interessados têm acesso direto ao edital no link: https://encurtador.com.br/tLZ67