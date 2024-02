Os foliões nilopolitanos poderão se divertir com marchinhas e muita animação garantida - Divulgação

Nilópolis - Com marchinhas e diversão garantida, o Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão será palco do Carnaval da Família. De sábado (10) a terça-feira (13), os foliões poderão curtir as atrações que serão das 10h às 17h.

O Parque recebe visitantes que buscam atividades ao ar livre, entre piquenique, caminhada, andar de bicicleta, patinete, skate e outras. O "Arte NA Natureza" trará moda de reuso, gastronomia e artesanato. O secretário de Meio Ambiente, Dean Senra, convida os nilopolitanos para aproveitar os quatro dias de festa. "Tirem suas fantasias do armário e venham com a família desfrutarem de um ambiente ao ar livre, celebrando o espírito carnavalesco na natureza."

O tema deste ano é o Carnaval Solidário. Em parceria com a prefeitura, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE), ONG voltada para essa parcela da população, estará no Parque do Gericinó, em frente à sede da Secretaria do Meio Ambiente, para receber doações de brinquedos e leite para os participantes da instituição e água para as famílias afetadas pelas fortes chuvas no mês de janeiro.

O Parque do Gericinó está localizado no final da Rua Antônio João Mendonça, s/n, no bairro Manoel Reis, em Nilópolis.