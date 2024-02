As vagas para participação da Oficina gratuita será com distribuição de senhas - Divulgação

Publicado 06/02/2024 21:47

Nilópolis – O Shopping Nilópolis Square promove, nesta quarta-feira (07), Oficinas de Criação de Adereços para o Carnaval, com o renomado aderecista e carnavalesco Luciano Dutrah. O evento gratuito acontece na Praça de Alimentação, das 16h às 19h.

As vagas para participação será com distribuição de senhas.



É uma ótima oportunidade do amante do carnaval aprender e se preparar para arrasar na folia.



O Shopping Nilopolis Square fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 – Centro.