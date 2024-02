O Ensaio da Comunidade da Beija-Flor é um dos mais concorridos no pré-carnaval do Rio de Janeiro - Divulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 07/02/2024 23:49 | Atualizado 07/02/2024 23:54

Nilópolis – A Beija-Flor de Nilópolis realiza nesta quinta-feira (08), a partir das 21h, o último Ensaio da Comunidade, na quadra da escola de samba nilopolitana, antes do desfile oficial no Sambódromo, no próximo domingo (11). Foliões do município e de outras cidades podem prestigiar o ensaio no concorrido espaço. Os ingressos custam a partir de R$ 30.



O ensaio contará com presenças importantes da Beija-Flor, como, a rainha da bateria Lorena Raíssa, o intérprete Neguinho da Beija-Flor e do casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso. A abertura do ensaio contará com o grupo de pagode Nosso Brilho e o DJ Panda animando o público.



Supercampeã do carnaval carioca, a Beija-Flor terá o enredo “Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila”, assinado pelo carnavalesco João Vitor Araújo, para buscar novamente o título na Marquês de Sapucaí. A agremiação da Baixada Fluminense prestará uma homenagem cultural e rica em detalhes históricos à capital de Alagoas e ao personagem Rás Gonguila.



A Beija-Flor será a segunda escola de samba a desfilar no domingo de Carnaval (11), na Marquês de Sapucaí.



A Beija-Flor fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, de Nilópolis.