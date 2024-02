O Carnaval nilolitano contará com bailinho infantil no NiloKids e festa para os adultos. O grupo Dó Ré Mi Fáz Brincar vai animar os pequenos - Divulgação / PMN

O Carnaval nilolitano contará com bailinho infantil no NiloKids e festa para os adultos. O grupo Dó Ré Mi Fáz Brincar vai animar os pequenosDivulgação / PMN

Publicado 08/02/2024 14:06 | Atualizado 08/02/2024 15:14

Nilópolis - 'Carnaval Solidário'. Esse será o nome da Folia de Momo que será realizada pela Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, de sábado (10) até terça-feira (13), com bailinho infantil no NiloKids e festa para os adultos. O grupo Dó Ré Mi Fáz Brincar vai animar os pequenos e, à noite, quatro dias serão embalados pelas bandas Valve e V-Trix, em dias alternados.



Em sintonia com o tema, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE), ong voltada para o atendimento das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, estará na Praça dos Estudantes, no Centro, para receber doações de brinquedos e leite para os participantes da instituição e água para as famílias afetadas pelas fortes chuvas que se abateram sobre a cidade. E também vai montar uma banca no Parque Natural Municipal do Gericinó com o mesmo objetivo.

O grande palco na Estrada Mirandela vai receber grupos que irão interpretar marchinhas infantis, e à noite, será a vez dos adultos darem vazão à alegria carnavalesca Divulgação / PMN



A Corte Momesca - com o Rei do Carnaval, Marcos Lemos, a Rainha do Carnaval, Thatá Gávea, a Musa Trans Bianca e a Princesa Rayele Melo - receberá a chave da cidade das mãos do prefeito Abraãozinho, no sábado à tarde, e tomará conta da folia até o final de terça-feira. O grande palco na Estrada Mirandela vai receber grupos que irão interpretar marchinhas infantis à tarde e, à noite, será a vez dos adultos darem vazão à alegria carnavalesca.



A Secretaria de Desenvolvimento Social está fazendo busca ativa entre as 48 famílias da cidade desabrigadas ou desalojadas por causa das enchentes. Eles terão prioridade caso queiram se inscrever para montar uma banca cadastrada pela Ordem Pública Municipal.

A Corte Momesca - com o Rei do Carnaval, Marcos Lemos, a Rainha do Carnaval, Thatá Gávea, a Musa Trans Bianca e a Princesa Rayele Melo - receberá a chave da cidade das mãos do prefeito Abraãozinho, no sábado à tarde, e tomará conta da folia até o final de terça-feira. O grande palco na Estrada Mirandela vai receber grupos que irão interpretar marchinhas infantis à tarde e, à noite, será a vez dos adultos darem vazão à alegria carnavalesca.A Secretaria de Desenvolvimento Social está fazendo busca ativa entre as 48 famílias da cidade desabrigadas ou desalojadas por causa das enchentes. Eles terão prioridade caso queiram se inscrever para montar uma banca cadastrada pela Ordem Pública Municipal.

Programação



O credenciamento das crianças para os bailes diários do Nilokids será feito a partir das 14h, com distribuição de mil pulseiras diariamente. A criançada precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis. Ali, os pequenos poderão entrar na arena às 15h, que estará montada para que possam se divertir com atividades criativas, um DJ e a banda.



Os pequeninos que queiram , poderão tirar fotografias com os animadores fantasiados de personagens infantis. Um DJ vai fazer o aquecimento das criançada.



O grupo Dó Ré Mi Fáz Brincar vai executar as marchinhas infantis de sucesso, das 16h às 16h45, volta o DJ, em seguida será realizado um concurso de fantasias mirins e a banda retorna ao palco para animar os baixinhos até as 18h25.

Os foliões adultos serão embalados pela playlist irada de um DJ e, sambas e marchinhas de Carnaval serão ouvidas nas vozes dos intérpretes das bandas Valve e V-Trix Divulgação



A partir das 20h, os foliões adultos serão embalados pela playlist irada de um DJ e, das 21h30 às 22h30, sambas e marchinhas de Carnaval serão ouvidas nas vozes dos intérpretes das bandas Valve, sábado e terça-feira, e V-Trix, no domingo e na segunda-feira. O DJ retorna às 0h30 até 1h, quando a organização irá encerrar a festa.



Segurança no local



A Secretaria Municipal de Segurança terá 40 guardas municipais e 30 policiais militares do PROEIS tarabalhando em seus dias de folga para reforçar a tranquilidade dos foliões que forem brincar o 'Carnaval Solidário'. O secretário Esmar França solicitou aumento do efetivo do 20º BPM (Mesquita) na cidade nesses dias.



Secretarias envolvidas

A partir das 20h, os foliões adultos serão embalados pela playlist irada de um DJ e, das 21h30 às 22h30, sambas e marchinhas de Carnaval serão ouvidas nas vozes dos intérpretes das bandas Valve, sábado e terça-feira, e V-Trix, no domingo e na segunda-feira. O DJ retorna às 0h30 até 1h, quando a organização irá encerrar a festa.A Secretaria Municipal de Segurança terá 40 guardas municipais e 30 policiais militares do PROEIS tarabalhando em seus dias de folga para reforçar a tranquilidade dos foliões que forem brincar o 'Carnaval Solidário'. O secretário Esmar França solicitou aumento do efetivo do 20º BPM (Mesquita) na cidade nesses dias.

As secretarias de Saúde, Segurança, Ordem Pública, Transporte, Defesa Civil, Serviços Públicos e Desenvolvimento Social participam também da organização da Folia de Momo. A Secretaria de Transportes fará a interdição do trânsito em trechos da Estrada Mirandela, onde será promovida a festa, a partir da noite de quinta (08).



Trânsito Fechado



O Secretário de Transportes, Ricardo Galego, informou que a Estrada Mirandela será fechada ao trânsito na esquina com a Avenida Getúlio Vargas até a Rua Eliseu de Alvarenga, incluindo os trechos da Rua Eliseu de Alvarenga com Estrada Mirandela e com Rua Pedro Álvares Cabral.



Ele salientou as interdições na Rua Pracinha Wallace Paes Leme esquina com Rua Alberto Teixeira da Cunha e na conexão com Rua Pedro Álvares Cabral. Disse que será proibido circular motorizado ainda na Rua João Pessoa com Rua Alberto Teixeira da Cunha e na Estrada Mirandela com Rua Zezinho.

Programação - Carnaval Solidário 2024 Divulgação