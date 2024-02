A animação das crianças, de seus pais e responsáveis ficou por conta da banda Dó Ré Mi Fáz Brincar - Felipe Soares / PMN

Publicado 14/02/2024 21:13

Nilópolis - O "Carnaval Solidário" de Nilópolis terminou nesta terça-feira (13), mas a ajuda proposta pela Prefeitura no slogan das festividades, não. Quem esqueceu de levar brinquedos novos ou usados, caixa de leite e garrafas de água durante a folia, ainda pode ajudar vítimas das enchentes e crianças e adultos atendidos pela Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) da cidade. É só procurar um dos CRAS ou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.



Durante quatro dias, a Estrada Mirandela, no Centro, recebeu milhares de foliões mirins e adultos. A animação das crianças, de seus pais e responsáveis ficou por conta da banda Dó Ré Mi Fáz Brincar e, à noite, nilopolitanos e moradores de cidades próximas cantaram, dançaram e pularam com DJs e as bandas Valve e V-Trix, que subiram ao palco em dias alternados.

Animadores com crianças na folia 2 Felipe Soares / PMN



A Corte Momesca, que recebera as chaves da cidade no sábado (10) de Carnaval, agora se recolheu. O prefeito Abraãozinho (PL) esteve no encerramento da festa, na terça-feira, e abraçou adultos e crianças, levou banho de espuma e brincou de trenzinho com quem estava na área gradeada ao som da música ‘Ilariê’, canção que se tornou famosa na voz de Xuxa.



A Corte Momesca, que recebera as chaves da cidade no sábado (10) de Carnaval, agora se recolheu. O prefeito Abraãozinho (PL) esteve no encerramento da festa, na terça-feira, e abraçou adultos e crianças, levou banho de espuma e brincou de trenzinho com quem estava na área gradeada ao som da música 'Ilariê', canção que se tornou famosa na voz de Xuxa.

"A comemoração do Carnaval está na cultura de nossa cidade, que é sede da Beija-Flor, patrimônio cultural imaterial do Estado. As pessoas estão felizes com o Nilokids e com os bailes adultos. Queremos realizar eventos que tragam alegria à população", afirmou ele, agradecendo o apoio de todas as secretarias envolvidas na produção da festividade.

Banda e personagens animaram o público em Nilópolis Felipe Soares / PMN



A fadinha Gabriela, de 7 anos, estava acompanhada da mãe Gabriela Dias. Elas moram no centro de Nilópolis e aproveitaram todos os dias da festa. A criança tirou fotos com os personagens Palhaço, Frozen, Barbie e Bella, que também participavam das atividades propostas pelos animadores.

O militar Luís Fernando Dias e a esposa Daiane Emanuelle saíram do bairro Frigorífico, perto da Vila Olímpica da cidade, com o filho Asyslon, de 6 meses, que debutava nos festejos de momo trajado como um autêntico pirata mirim, com uma bermuda preta, colete branco, lenço vermelho e um tapa-olho preto.

Casal com bebê vestido de pirata Felipe Soares / PMN



Inspiradas pelo filme de Vandinha, da Família Adams, duas amigas se vestiram como a personagem, com um vestido preto austero - apesar do calor intenso - e prenderam os cabelos. Pai de Maya, de 3 anos, o vendedor Léo Ferreira e a sogra observavam as meninas. Elas gostaram, brincaram muito, e também entraram na fila para tirar fotografias com os personagens de contos de fadas.



O secretário municipal de Cultura, Antônio Carlos Costa, estimou em 30 mil o total de pessoas, entre adultos e crianças, que brincaram o Carnaval na cidade. “Na segunda-feira à noite era impossível ver o chão”, lembrou, comemorando o fato de que não houve brigas ou desentendimentos nos bailes noturnos. Costa vibrou ainda com o sucesso do Nilokids.



Inspiradas pelo filme de Vandinha, da Família Adams, duas amigas se vestiram como a personagem, com um vestido preto austero - apesar do calor intenso - e prenderam os cabelos. Pai de Maya, de 3 anos, o vendedor Léo Ferreira e a sogra observavam as meninas. Elas gostaram, brincaram muito, e também entraram na fila para tirar fotografias com os personagens de contos de fadas.

O secretário municipal de Cultura, Antônio Carlos Costa, estimou em 30 mil o total de pessoas, entre adultos e crianças, que brincaram o Carnaval na cidade. "Na segunda-feira à noite era impossível ver o chão", lembrou, comemorando o fato de que não houve brigas ou desentendimentos nos bailes noturnos. Costa vibrou ainda com o sucesso do Nilokids.

'Contatinho', música chiclete de Léo Santana e Anitta que se tornou sucesso na voz do cantor, foi umas canções interpretadas pelos jovens integrantes da a banda Valve. Ela animou o público que se espalhou pela Estrada Mirandela no trecho entre a Rua João Pessoa até a Rua Eliseu de Alvarenga. Cerca de 60 banheiros químicos foram divididos nos trechos interditados, incluídos os destinados às pessoas com deficiência (pcds).

Prefeito Abraãozinho com um casal de mini foliões Felipe Soares / PMN



Doações para vítimas de enchentes e para a Apae



Em parceria com a prefeitura de Nilópolis, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae), ong voltada para o atendimento das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, montou uma barraca na Praça dos Estudantes para receber doações de brinquedos e leite para os participantes da instituição e água para as famílias afetadas pelas fortes chuvas. Outra banca estava também no Parque do Gericinó.



Pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa das enchentes receberam prioridade para montar uma banca entre as dezenas que foram espalhadas pela Estrada Mirandela. A Secretaria de Desenvolvimento Social realizou uma busca ativa entre as 48 famílias da cidade desabrigadas ou desalojadas por causa das enchentes. Eles tiveram prioridade junto à Ordem Pública Municipal para montar barraca de alimentos e bebidas durante o Carnaval Solidário.



Segurança no local

Em parceria com a prefeitura de Nilópolis, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae), ong voltada para o atendimento das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, montou uma barraca na Praça dos Estudantes para receber doações de brinquedos e leite para os participantes da instituição e água para as famílias afetadas pelas fortes chuvas. Outra banca estava também no Parque do Gericinó.

Pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa das enchentes receberam prioridade para montar uma banca entre as dezenas que foram espalhadas pela Estrada Mirandela. A Secretaria de Desenvolvimento Social realizou uma busca ativa entre as 48 famílias da cidade desabrigadas ou desalojadas por causa das enchentes. Eles tiveram prioridade junto à Ordem Pública Municipal para montar barraca de alimentos e bebidas durante o Carnaval Solidário.

A Secretaria Municipal de Segurança disponibilizou 40 guardas municipais e 30 policiais militares do PROEIS que estavam em seus dias de folga para reforçar a tranquilidade dos foliões que brincaram o 'Carnaval Solidário'. Também foi solicitado um aumento do efetivo do 20º BPM (Mesquita) na cidade nesses dias.