Publicado 11/02/2024 23:52 | Atualizado 11/02/2024 23:55

Nilópolis - E abram alas para a maior festa brasileira. A Prefeitura de Nilópolis deu início ao Carnaval Solidário. A Estrada Mirandela, no centro da cidade, foi tomada por milhares de foliões neste sábado (10), dando início a quatro dias de celebração. O evento contou com o animado baile infantil NiloKids, enquanto os adultos puderam desfrutar da festa cheia de hits do momento.



Os foliões abraçaram o clima de carnaval e capricharam nas fantasias. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Cultura foi marcado pela participação da Corte Momesca. A animação ficou por conta do grupo Dó Ré Mi Faz Brincar, junto com as bandas Valve, V-Trix e DJ.

O prefeito Abraãzinho discursou sobre a importância do carnaval para os munícipes após as fortes chuvas e enchentes que afetaram a cidade em janeiro. "É uma festa que é tradicional em todo o Brasil, ainda mais na nossa cidade, uma cidade muito ligada ao samba. Esse ano decidimos dar uma nova roupagem pro carnaval, transformando ele num carnaval solidário, devido aos problemas de dificuldade de algumas famílias, a gente fica muito feliz pela festa. Está muito bonita. O público está se divertindo com segurança."



Emanuel Maricato, de 11 anos, passou dois meses cortando pequenos pedaços de sacos plásticos que se transformaram em uma fantasia de bate-bola. O jovem buscou referências na internet. "Assisti a vários vídeos, achei maneira e quis fazer. Fiz em uns dois meses. Agora estou aqui curtindo demais."

Acompanhado por seus pais, Emanuel foi à Mirandela pela primeira vez para curtir o carnaval. A mãe, Suelen Martins Gomes, de 37 anos, expressou orgulho ao ver o filho feliz com a fantasia que ele mesmo criou. Moradora do município, ela destacou a importância de prestigiar o carnaval local.



Mais de mil lacres de latinha foram usados para confeccionar a fantasia de Djalma da Silva, de 60 anos. Ele se inspirou em seu ídolo, o cantor e compositor brasileiro Carlinhos Brown. "Tive a ajuda da minha sobrinha para fazer a roupa. Aqui é Carlinhos Brown, CB. Eu vim curtir e me divertir. Eu sou sozinho e com Deus. Vou aproveitar todos os dias de festa."

Carnaval Solidário



Em parceria com a prefeitura de Nilópolis, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE), ong voltada para o atendimento das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, está na Praça dos Estudantes para receber doações de brinquedos e leite para os participantes da instituição e água para as famílias afetadas pelas fortes chuvas. Pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa das enchentes receberam prioridade para montar uma banca.