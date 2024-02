Neste sábado, os agentes estão na Praça do Paiol, com dois carros fumacês, carro de som alertando a população sobre a doença - Divulgação / PMN

Neste sábado, os agentes estão na Praça do Paiol, com dois carros fumacês, carro de som alertando a população sobre a doençaDivulgação / PMN

Publicado 17/02/2024 13:39 | Atualizado 17/02/2024 13:40

Nilópolis - Mais de 100 agentes de controle de endemias lotados no Centro de Controle de Vetores de Nilópolis, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, vão tomar as ruas do município a partir deste sábado (17). Eles integram a linha de frente do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya nesse período em que o Brasil teme uma nova epidemia de Dengue.



Neste sábado (17), eles estão na Praça do Paiol, com dois carros fumacês, carro de som alertando a população sobre a doença, distribuindo panfletos e, principalmente, visitando as residências. "Vamos chamar a atenção dos moradores sobre a importância de manter os pratos com plantas secos e não deixar água parada em casa", afirmou o secretário municipal de Saúde, André Esteves.



Coordenador do Centro de Controle de Vetores, Nilson Aguiar escalou, inclusive, os servidores da portaria e do departamento pessoal. " Todos os servidores foram convocados. Vamos seguir o roteiro que os agentes fazem normalmente. Para não haver dúvidas sobre quem está envolvido ou não na atividade, todos vamos usar camisetas da campanha", contou.

Os agentes integram a linha de frente do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya Divulgação / PMN



A agenda da equipe e do carro fumacê nos bairros será de terça a quinta-feira, sempre a partir das 8h. Segue a programação:



20/2 - Nova Cidade

21/2 - Frigorífico

22/2- Novo Horizonte

27/2 - Cabral

28/2- Nossa Senhora de Fátima

29/2- Centro



Brasil registra mais de 512 mil casos da doença desde o início do ano



Desde o início do ano, o Ministério da Saúde registrou mais de 512 mil casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que provoca dores e febre. Esse número é quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2023



Sintomas da dengue



Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. 20/2 - Nova Cidade21/2 - Frigorífico22/2- Novo Horizonte27/2 - Cabral28/2- Nossa Senhora de Fátima29/2- CentroDesde o início do ano, o Ministério da Saúde registrou mais de 512 mil casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que provoca dores e febre. Esse número é quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2023Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.