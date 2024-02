Os policiais militares com o carro da empresa recuperado no registro da ocorrência na 57ª DP - Divulgação

Nilópolis – O carro de uma empresa (Ellca) de distribuição de energia elétrica, prestadora de serviços da Light, foi recuperado no início da noite desta sexta-feira (16) por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Avenida Nazaré, no bairro de Olinda, em Nilópolis, na divisa com Anchieta, Zona Norte do Rio. O veículo (Fiat Endurance Placa SIR-5F60) seria levado pelos criminosos para Comunidade do Chapadão.



Na ação, os agentes foram acionados para verificação sobre o roubo do carro da empresa, que estava com dois funcionários, na noite anterior, por cerca de 10 homens armados com fuzis. Na Avenida Nazaré, os policiais militares conseguiram recuperar o veículo, sem a necessidade de confronto com os criminosos, que conseguiram fugir.

O registro da ocorrência policial foi feito na 57ª DP (Nilópolis), com o registro do roubo do carro tendo sido feito na 39º DP (Pavuna).

Os funcionários fizeram questão de agradecer os policiais militares do 20º BPM pela recuperação do veículo.