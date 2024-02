A normalização do abastecimento nas áreas atendidas pela Águas do Rio ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão do serviço da Rio+Saneamento - Divulgação / Arquivo / Rio+Saneamento

Publicado 20/02/2024 13:50

Baixada Fluminense - A Águas do Rio informou, que nesta terça-feira (20), há reduções no fornecimento de água tratada, nos municípios do Rio de Janeiro (Centro e zonas Norte e Sul), Mesquita (BNH, Rocha Sobrinho e Banco de Areia), Nilópolis e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, devido a um reparo emergencial realizado pela Rio+Saneamento, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A normalização do abastecimento nas áreas atendidas pela Águas do Rio ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão do serviço. A concessionária orienta os seus clientes, neste período, a reservar a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.