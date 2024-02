O retorno das aulas na rede municipal de ensino foi marcado pela animação dos educadores ao receberem os alunos das 31 unidades escolares - Giulia Nascimento / PMN

Nilópolis - O ano letivo de 2024 iniciou nesta segunda-feira (19) em Nilópolis. O retorno das aulas na rede municipal de ensino foi marcado pela animação dos educadores ao receberem os alunos das 31 unidades escolares. A Escola Municipal Antonio Aureliano Medeiros Batista, no bairro Cabuís, foi enfeitada com bolas e cartazes de boas-vindas.



O comerciante Wagner Gomes Rubio, de 42 anos, tem três filhas matriculadas na rede municipal. Durante a manhã ele levou Isabela em seu primeiro dia de aula. "Eu achei a recepção maravilhosa, tudo perfeito, bem organizado, tudo direitinho. Elas estavam ansiosas. Eu acho que a perspectiva para este ano é muito boa pela organização, o município é bem organizado, estou gostando muito."



Isabela da Silva Rubio, de 13 anos, teve sua primeira aula como estudante da rede municipal e rapidamente fez amizades. "Teve muita dinâmica pra gente se conhecer. Além disso tive aula de química, inglês e português. Gostei muito da primeira aula e já fiz amizade rápido", contou a estudante do 9º ano.

A Escola Municipal Antonio Aureliano Medeiros Batista, no bairro Cabuís, foi enfeitada com bolas e cartazes de boas-vindas Giulia Nascimento / PMN



Dentre as dinâmicas realizadas pelos educadores, o professor de matemática, Lucian Vitorino, optou por levar quebra-cabeça. "Essa é uma atividade para eles trabalharem em equipe e você consegue estimular o raciocínio espacial e muito do raciocínio matemático, de uma maneira lúdica, eles estão meio que brincando. Eles estão se entrosando, porque muitos alunos já se conheciam, outros não."