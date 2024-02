O prefeito Abraãozinho, moradora e o agente de endemia com material para jogar na cisterna - Mateus Carvalho / PMN

O prefeito Abraãozinho, moradora e o agente de endemia com material para jogar na cisternaMateus Carvalho / PMN

Publicado 21/02/2024 21:27

Nilópolis - O prefeito Abraãozinho (PL) esteve na Praça do DPO, em Nova Cidade, na manhã desta terça-feira (20). Ele foi conferir o trabalho que está sendo realizado pelos 150 agentes de controle de endemias lotados no Centro de Controle de Vetores da cidade. Desde sábado eles têm uma programação que inclui a passagem por sete bairros do município acompanhados de dois carros fumacês, carro de som alertando a população sobre a doença, distribuição de folhetos, cartazes e, principalmente, visita às residências.



O ponto de encontro desse exército que integra a linha de frente do combate ao mosquito Aedes aegypti no município foi a Praça José Bonifácio, conhecida como Praça do DPO. Além do material de trabalho e do pó que colocavam nas cisternas, ralos e pratinhos de plantas, eles também mostravam em maquetes como é o desenvolvimento do mosquito desde a larva, passando pela pupa até chegar ao mosquito. Quem quisesse também poderia observar as fases do inseto em um microscópio.

O ponto de encontro dos agentes que integra a linha de frente do combate ao mosquito Aedes aegypti foi a Praça José Bonifácio, conhecida como Praça do DPO Mateus Carvalho / PMN



"Convoco toda a população para que faça a sua parte, busque focos de dengue e acabe com eles. Peço também que deixem os agentes de controle de vetores entrarem em seu quintal, eles estão com camiseta e crachá para identificá-los. Os servidores estão também distribuindo folhetos e cartazes. Quero agradecer a todos da equipe do Centro de Controle de Vetores", afirmou o prefeito.



O coordenador do Centro de Controle de Vetores, Nilson Aguiar e o gerente Luís Pereira acompanharam toda a atividade. A dona de casa Adriana dos Santos, de 50 anos, mora desde que nasceu na Rua Marechal Deodoro, 217. O terreno onde sua casa foi construída tem mais duas residências.



"Eu ajudo o trabalho deles na medida em que meus vasos de plantas estão sem pratinhos. Tenho que regar com mais frequência, mas isso não é problema. O importante é evitar a dengue", declarou Adriana, que receberá a visita dos agentes novamente no mês de março.



A agenda da equipe e do carro fumacê nos bairros será de terça a quinta-feira, sempre a partir das 8h. "Convoco toda a população para que faça a sua parte, busque focos de dengue e acabe com eles. Peço também que deixem os agentes de controle de vetores entrarem em seu quintal, eles estão com camiseta e crachá para identificá-los. Os servidores estão também distribuindo folhetos e cartazes. Quero agradecer a todos da equipe do Centro de Controle de Vetores", afirmou o prefeito.O coordenador do Centro de Controle de Vetores, Nilson Aguiar e o gerente Luís Pereira acompanharam toda a atividade. A dona de casa Adriana dos Santos, de 50 anos, mora desde que nasceu na Rua Marechal Deodoro, 217. O terreno onde sua casa foi construída tem mais duas residências."Eu ajudo o trabalho deles na medida em que meus vasos de plantas estão sem pratinhos. Tenho que regar com mais frequência, mas isso não é problema. O importante é evitar a dengue", declarou Adriana, que receberá a visita dos agentes novamente no mês de março.A agenda da equipe e do carro fumacê nos bairros será de terça a quinta-feira, sempre a partir das 8h.

Segue a programação:



21/2 - Frigorífico

22/2- Novo Horizonte

27/2 - Cabral

28/2- Nossa Senhora de Fátima

29/2- Centro

Agente de endemia em ação observado pelo prefeito Abraãozinho Mateus Carvalho / PMN



Sintomas da dengue



Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.



O painel de monitoramento de arboviroses ( doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos) do Ministério da Saúde informou na segunda-feira (19) que os casos de dengue no país já chegam a 653.656. São 321,9 casos por grupo de 100 mil habitantes.



Segundo essa fonte, foram 113 mortes em decorrência da doença e 438 óbitos estão em investigação.



As mulheres respondem pela maioria das infecções (55%), enquanto os homens registram 45%. A faixa etária dos 30 aos 39 segue na liderança de casos de dengue, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e pelo grupo de 50 a 59 anos. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, de início abrupto, que geralmente dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.O painel de monitoramento de arboviroses ( doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos) do Ministério da Saúde informou na segunda-feira (19) que os casos de dengue no país já chegam a 653.656. São 321,9 casos por grupo de 100 mil habitantes.Segundo essa fonte, foram 113 mortes em decorrência da doença e 438 óbitos estão em investigação.As mulheres respondem pela maioria das infecções (55%), enquanto os homens registram 45%. A faixa etária dos 30 aos 39 segue na liderança de casos de dengue, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e pelo grupo de 50 a 59 anos.