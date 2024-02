Técnicos da Cedae monitoram as condições da água bruta, e a operação da ETA Guandu será retomada de forma integral assim que as condições do manancial voltarem à normalidade - Divulgação/Cedae

Publicado 22/02/2024 13:46 | Atualizado 22/02/2024 14:08

Baixada Fluminense - As fortes chuvas que atingiram a Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (21), causaram alterações na água bruta captada pela Cedae e que chega à Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu. Para garantir a qualidade da água tratada produzida, a ETA opera em média com 80% de sua capacidade máxima desde a madrugada até a manhã desta quinta-feira (22).



Técnicos da Cedae monitoram as condições da água bruta, e a operação da ETA será retomada de forma integral assim que as condições do manancial voltarem à normalidade.

Em função disso, o abastecimento foi reduzido na Capital Fluminense (Centro e zonas Norte e Sul) e nas cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti, na Baixada, regiões onde a Águas do Rio é responsável pelo serviço de distribuição de água.

As concessionárias Águas do Rio, Iguá e Rio+Saneamento, responsáveis pela distribuição de água nas regiões atendidas pela ETA Guandu, já foram comunicadas.

A Águas do Rio esclarece aos seus clientes que o fornecimento será normalizado, de forma gradativa, em até 72 horas, após a retomada integral da produção de água tratada no Sistema Guandu, ainda sem previsão.



A Águas do Rio segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.