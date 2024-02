Policiais militares do 20º BPM retirando barricadas no Az de Ouro - Divulgação / Pmerj

Policiais militares do 20º BPM retirando barricadas no Az de OuroDivulgação / Pmerj

Publicado 25/02/2024 12:11

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita), retiraram na última sexta-feira (22), aproximadamente cinco toneladas de barricadas colocadas pelo tráfico de drogas, em um dos acessos a Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis, na Rua Beira Rio.



Barricadas retiradas na Comunidade Az de Ouro Divulgação / Pmerj

NOVA IGUAÇU



No mesmo dia, na Comunidade do Grão Pará, em Nova Iguaçu, os agentes do 20º BPM, retiraram nove toneladas do tráfico, incluindo a Estrada Grão-Pará, Rua do Ouro, Rua Pinho, Rua Natureza, Rua Mogno, Rua Safira, Rua Emeralda, Diamante e Rua Sudeste.



Retiradas de barricadas na Comunidade Grão Pará em Nova Iguaçu Divulgação / Pmerj

A ação dos policiais militares garante o Direito Constitucional de ir e vir da população local. As barricadas atrapalhavam o deslocamento livre dos moradores e o acesso para as realizações de obras públicas nas comunidades.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 20° BPM PMERJ (@20bpm_pmerj)