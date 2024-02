O carro e a moto apreendidos com os presos pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / Pmerj

Publicado 25/02/2024 11:24

Nilópolis – Dois suspeitos de cometerem roubos nas proximidades do Parque Municipal do Gericinó, foram presos por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na manhã deste domingo (25), no bairro Manoel Reis, em Nilópolis. Com os presos, os agentes apreenderam um veículo (Fiat Toro Marrom Placa: RIROJ66), uma motocicleta (CG 160 Preta Placa LMT: 4E47), além de um aparelho celular.

Os dois homens presos, com todo o material apreendido, foram encaminhados para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).