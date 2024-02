O primeiro evento do ano foi marcado pela entrega de 13 mil kits de uniformes nas 31 unidades escolares - Mateus Carvalho / PMN

Publicado 26/02/2024 22:48

Nilópolis - Pais e responsáveis pelos alunos da rede municipal de ensino participaram do "Dia da Família" no último sábado (24). O primeiro evento do ano foi marcado pela entrega de 13 mil kits de uniformes nas 31 unidades escolares.

A vice-prefeita professora Flávia acompanhou a entrega dos uniformes e destacou em seu discurso a importância do Dia da Família Mateus Carvalho / PMN



Cada escola organizou uma dinâmica no "Dia da Família na Escola", um evento que reúne mensalmente pais e responsáveis para compartilhar um almoço, conversar sobre a importância do envolvimento familiar e sua integração no processo educacional. Os pais receberam um caderno chamado Bloco Pedagógico, que contém atividades em consonância com o currículo da Rede Municipal de Ensino.

Os alunos receberam tênis, meias, calças compridas, casacos e blusas Mateus Carvalho / PMN



"Estamos aqui com o Dia da Família, com as escolas cheias, entregando os novos uniformes para os alunos, prontos para que a gente possa iniciar mais um ano letivo", ressaltou o prefeito Abraãozinho (PL).

O prefeito Abraãozinho esteve em uma das escolas municipais acompanhando a entrega dos uniformes e o Dia da Família Mateus Carvalho / PMN



Os alunos receberam tênis, meias, calças compridas, casacos e blusas. A vice-prefeita professora Flávia acompanhou a entrega dos uniformes e destacou em seu discurso a importância do Dia da Família. "A integração com a família é para que a gente entenda que durante o ano de 2024 precisaremos trabalhar juntos, buscando um único objetivo que é a aprendizagem das nossas crianças."

Cada escola organizou uma dinâmica no "Dia da Família na Escola", um evento que reúne mensalmente pais e responsáveis para compartilhar um almoço, conversar sobre a importância do envolvimento familiar e sua integração no processo educacional Mateus Carvalho / PMN



Durante a entrega do Bloco Pedagógico na Escola Municipal Companheiros de Maryland, Antônio Eduardo de Oliveira, pai do aluno Miguel, de oito anos, pediu a palavra para agradecer e elogiar toda a dedicação dos funcionários da unidade. "As pessoas criticam muito, mas na hora do elogio, fogem dessa parte. Desde a diretora até o funcionário da portaria, todos, sem distinção de função. Meu filho ama vir para a escola, então tenho muito a agradecer."