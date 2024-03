Além de gratuitas, as aulas são exclusivas para moradores da cidade, por este motivo é obrigatório levar o comprovante de residência e a cópia da identidade - Divulgação / PMN

Publicado 04/03/2024 15:35

Nilópolis - Interessados em participar do curso gratuito de Marketing Digital nas Redes Sociais, promovido pela Secretaria de Trabalho (Setrab) de Nilópolis, devem procurar a sede da Setrab nesta quinta-feira (07), das 9h às 16h. A secretaria fica na Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro. Os telefones para contato são (21) 3761-6232 / (21) 99353-5890.

Além de gratuitas, as aulas são exclusivas para moradores da cidade, por este motivo é obrigatório levar o comprovante de residência e a cópia da identidade. Os alunos devem ter 16 anos ou mais. Serão oferecidas 40 vagas em duas turmas, das 9h às 12h, e das 13h às 17h. As aulas, com cinco dias de duração, irão de 11 a 15 de março.