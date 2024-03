A Secretaria Municipal de Saúde determinou a vacinação desse público-alvo em quatro postos de saúde, sempre das 9h às 16h - Divulgação / PMN

Publicado 03/03/2024 14:21

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis continua a vacinar crianças de 10 a 11 anos com a primeira dose do imunizante contra a dengue, entre segunda e sexta-feira (04 a 08). A Secretaria Municipal de Saúde determinou a vacinação desse público-alvo em quatro postos de saúde, sempre das 9h às 16h.

A aplicação da vacina, inicialmente exclusiva para esse público-alvo, cumpre a determinação do Ministério da Saúde por ser o de maior índice de internação hospitalar pela doença. A Secretaria Estadual de Saúde destinou 3.080 doses para o município.

A imunização contra a dengue será feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina é segura e aprovada pela Anvisa, e protege contra os quatro sorotipos da dengue. A SEMUSA alerta que crianças infectadas pelo vírus da dengue há menos de seis meses devem aguardar para receber a vacina.

É obrigatório estar acompanhado do responsável e apresentar o Cartão de Vacinação, CPF do menor, Cartão do SUS e comprovante de residência. Foram disponibilizados pela SEMUSA quatro pontos para a aplicação do imunizante. O Posto Novo Horizonte, Posto do Cabral, Posto do Paiol e Posto da Chatuba, com atendimento das 9h às 16h.

Segue a relação com o endereço dos postos:

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970