O professor Ricardo Machado destaca que as mulheres estão assumindo cada vez mais uma parte do espaço que até então era exclusivamente masculino - Divulgação

Publicado 01/03/2024 22:45

Rio - No Dia Internacional da Mulher - 8 de março -, é importante também destacar que segundo pesquisa divulgada pelo SEBRAE, em 2022, o Brasil alcançou o número de 34,4% dos negócios sendo liderados por mulheres, alcançando a consolidação de cerca de 10,3 milhões de empreendedoras em todo país. As motivações para a tomada de decisão de empreender, são diversas. Seja pelo desejo de não submissão masculina; pela entrada no mercado de trabalho em uma idade mais madura; ou por decidirem colocar em prática um sonho ou propósito de vida, entre outras motivações, as mulheres estão se destacando na opção de iniciarem uma carreira empreendedora.

Para o gestor de carreiras e professor universitário, Ricardo Machado, que atua em Nilópolis e em toda a Baixada Fluminense, e já atuou na Faetec Paiol Nilópolis, as mulheres, definitivamente, estão em outro patamar. "O desafio delas é gigantesco: Dupla jornada de trabalho, já que além da vida profissional, a rotina pessoal, envolvendo família e cuidados com a casa, em uma cultura altamente machista e preconceituosa, torna-se obstáculo quase insano. Mas o mundo, felizmente, está mudando. Com total certeza, não com a velocidade que gostaríamos, porém, definitivamente, está mudando. E pelos seus próprios méritos e lutas a mulher está conquistando o seu espaço no mercado de trabalho e na vida empreendedora", avalia o especialista.

As mulheres estão assumindo cada vez mais uma parte do espaço que até então era exclusivamente masculino. Basta ver ao longo da história, o número destacado de empresas que tiveram fundadores homens. Os dados históricos, mostram também a participação de muitas mulheres atuando de forma destacada nos negócios de seus maridos e pais. Entretanto, na grande maioria, os louros do sucesso não chegavam a destacar com grandeza, os nomes de cada mulher que estavam por trás dos grandes empreendimentos.

"Se no passado as nossas avós precisavam escalar muito para se aventurarem pela vida empreendedora, as mulheres, atualmente, ainda têm muitos desafios para superar, mas já recebem muitos incentivos para iniciarem seus próprios negócios. E com uma grande vantagem nos últimos anos. As mulheres estão estudando muito mais que os homens. Elas estão se capacitando mais e se preparando antecipadamente para conquistar sucesso em suas carreiras empreendedoras", afirma o gestor de Carreiras.

Machado diz que quando se compara com o tempo das avós, onde parte da cultura estabelecida em muitas famílias era a do tipo exclusivo da mulher dona de casa, cuidando dos filhos e da família, sem o foco nos estudos, percebe-se que o momento é outro. "Está tudo maravilhoso? Não! Ainda temos um número reduzido de mulheres, por exemplo, em cargos de gestão quando comparamos aos índices de homens em cargos de liderança. Também neste mesmo sentido, o salário das mulheres, com os mesmos cargos que os homens, também fica abaixo. Isto ainda é fruto da tal sociedade machista", frisa.

De acordo com Machado, o empreendedorismo salva. Salva da falta de oportunidades no trabalho. "Pode libertar da opressão machista. E pode colaborar também com a redução de diversos tipos de preconceito que ainda hoje assolam a humanidade. Neste sentido, a atitude de escolher a carreira empreendedora, tem sido um importante caminho na luta contra o preconceito racial. Em 2021, o SEBRAE divulgou uma outra pesquisa, indicando que 47% das mulheres que tomaram a decisão de empreender em nosso país, são negras. Isso gera uma melhora de fonte de renda para um público que infelizmente ainda vive uma discriminação gigantesca no ambiente corporativo, como funcionária de carteira assinada. Além disso, estes números reforçam uma representatividade que serve também de referência e inspiração para que as meninas pretas de hoje, possam ter em mente que elas podem tudo. Inclusive serem empresárias de sucesso também", afirma.

"O mundo empresarial é muito competitivo, e os resultados são fundamentais para qualquer negócio. Desta forma, buscar a capacitação para um melhor desempenho empreendedor é fundamental. Principalmente para as mulheres que ainda sofrem diversos preconceitos em nosso país. Por tudo isso e muito mais, parabéns a todas as mulheres que escolheram a carreira empreendedora como propósito de vida. Definitivamente as mulheres estão em outro patamar", conclui Machado.