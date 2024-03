Caminhão Vacall foi usado pelos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos na limpeza dos bueiros - Divulgação / PMN

Publicado 07/03/2024 23:45

Nilópolis – Um dia após as fortes chuvas da noite de quarta-feira (06), a Secretaria de Serviços Públicos de Nilópolis realizou nesta quinta-feira (07), a limpeza de ralos, galerias e bueiros, com o auxílio do caminhão vacall na Avenida Mirandela, da altura da Praça dos Estudantes até a Praça Benedito Vaz Vieira, no Centro.

A iniciativa visa evitar estragos que possam ser causados pelas fortes chuvas que tem assolado a Baixada Fluminense nos primeiros meses de 2024.