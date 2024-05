Vítima foi parar em baixo da viatura - Reprodução

Publicado 28/05/2024 15:38 | Atualizado 28/05/2024 16:06

Rio - A família do mototaxista Harlen de Aviz, de 28 anos, alega que ele foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar na última sexta-feira (28) em Anchieta, na Zona Norte do Rio. De acordo com parentes, policiais militares perseguiam criminosos na Estrada do Engenho Novo, altura do número 471, quando atingiram o jovem, que foi arremessado para debaixo do veículo.



Emilly Aviz, prima de Harlen, contou ao DIA que a família quer justiça pelo ocorrido. "A polícia até agora não se pronunciou sobre o caso. A família quer justiça! Herlen se encontra no CTI, passou por cirurgias, sem uma resposta do estado até agora", desabafou.



Depois do acidente, a PM acionou os bombeiros, Harlen foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde passou por duas cirurgias. A vítima perdeu o baço, quebrou uma perna e teve o pulmão perfurado.



A família ainda diz ter sido impedida pela polícia de entrar na ambulância que socorreu o rapaz e também de entrar no hospital após a chegada dele.



Na noite desta segunda-feira (27), parentes e amigos de Harlen se reuniram em frente à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), responsável pelas investigações, pedindo justiça.

Procurada, a Polícia Militar deu uma versão diferente da contada pela família e disse que a viatura foi atingida pelo mototaxista durante a perseguição. Em nota, a corporação informou que os policiais envolvidos na ocorrência alegaram que o condutor portava pequena quantidade de maconha e não possuía habilitação. O fato foi registrado na 31ª DP.



Sobre a acusação, Emilly relatou que o rapaz portava um maço de cigarros no bolso e confirmou que ele não tem habilitação, pois estava há pouco tempo trabalhando como mototaxista para conseguir sustentar sua esposa e seu filho, de apenas 5 anos.



"Ele não é bandido, não é vagabundo, é trabalhador como todos nós. Pisaram na perna do Herlen enquanto ele estava deitado com dor", desabafou



Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e agentes realizam diligências para apurar todos os fatos.