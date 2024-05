Nova sinalização no cruzamento da Rua Uruguai com a Barão de Mesquita, na Tijuca, nesta terça-feira (28) - Renan Areias/Agência O Dia

Nova sinalização no cruzamento da Rua Uruguai com a Barão de Mesquita, na Tijuca, nesta terça-feira (28)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 28/05/2024 17:41

Rio - A CET-Rio realizou, nesta terça-feira (28), uma alteração no fluxo do trânsito na altura do cruzamento da Rua Uruguai com a Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Agora, os carros que trafegam nas duas faixas da direita da Rua Barão de Mesquita, ao chegarem neste movimentado cruzamento, só podem virar à direita, sentido Vila Isabel. Já os veículos que estão na faixa da esquerda da Rua Barão de Mesquita só podem seguir para o lado esquerdo, sentido Praça Comandante Xavier de Brito. Antes, os veículos que estavam na faixa da esquerda também conseguiam seguir em direção à Vila Isabel.



fotogaleria

A equipe do DIA esteve no local logo após a pintura no asfalto ser finalizada e observou que alguns motoristas não sabiam da mudança e tiveram dificuldades para seguir o trajeto. Conforme de costume, alguns motoristas da faixa da esquerda tentavam fazer a curva para a direita, mas a sinalização informava que a manobra era ilegal.

Segundo a CET-Rio, a demarcação do cruzamento foi para promover a disciplina dos fluxos de carros e proporcionar melhores condições de segurança para os motoristas, pedestres e ciclistas. A mudança, no entanto, não está agradando alguns motoristas que passam pelo cruzamento. Na manhã desta terça-feira (28), quando equipes da CET-Rio ainda faziam a demarcação no asfalto, um popular gravou um vídeo mostrando a sua indignação com a mudança.

No vídeo, o homem diz que o cruzamento estava causando confusão entre os motoristas, já que antes da nova sinalização mais de dois carros conseguiam fazer a curva ao mesmo tempo na Rua Uruguai, sentido Vila Isabel. "Agora é um por vez. Antes, podia fazer a curva aberta porque o sinal do outro lado estava fechado. Três a quatro carros podiam fazer a curva ao mesmo tempo, agora não pode mais porque estão inventando essa palhaçada. Se o sinal do outro lado está fechado, não tem motivo para fazer um 'gargalo'. Surreal", reclamou. Veja o vídeo abaixo:

Homem reclama de confusão no trânsito após nova sinalização no cruzamento da Rua Barão de Mesquita com a Rua Uruguai, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Equipes da CET-Rio realizaram a alteração no asfalto na manhã desta terça-feira (28).#Confusao #Transito #ODia



Crédito:… pic.twitter.com/ROZEfATQuB — Jornal O Dia (@jornalodia) May 28, 2024

A CET-Rio rebateu dizendo que no momento em que o vídeo foi gravado as equipes estavam trabalhando ainda no local, mas que após a conclusão da pintura da sinalização, o volume de carros que poderiam fazer a curva ao mesmo tempo havia aumentado para dois por vez.

"A CET-Rio realizou um estudo completo no cruzamento da Rua Uruguai x Rua Barão de Mesquita, contendo contagem volumétrica veicular e dos ciclistas, bem como as linhas de desejo dos pedestres, nas quais foi detectado o fluxo desordenado dos veículos, que estava ocasionando a insegurança viária, tanto para pedestres e ciclistas, como para outros motoristas", explicou a CET-Rio.

Nova ciclofaixa na Rua Uruguai



A CET-Rio informou que está na fase final da implantação de ciclofaixa na Rua Uruguai. A iniciativa, segundo a Prefeitura do Rio, é uma das metas estratégicas de governo, que prevê a implantação de novas rotas cicloviárias, fazendo conexões com as estações de transporte de alta e média capacidade.



A ciclofaixa da Rua Uruguai tem 1,75 Km de extensão e dará continuidade à infraestrutura cicloviária existente no Grajaú e Andaraí, trazendo-a até a estação do metrô Uruguai, onde há bicicletário interno.

Contagens do número de ciclistas foram realizadas em 2023 e mostraram que essa rota está entre as cinco mais utilizadas na cidade do Rio, com 129 bicicletas/hora no horário de pico (12h-13h).



"Para a inclusão da ciclofaixa no tecido urbano, o espaço viário foi redividido, sem, no entanto, diminuir o número de faixas de trânsito. Também foram mantidos os pontos de táxi, as vagas para estacionamento e as áreas de carga e descarga. O principal objetivo dessa iniciativa é permitir que as pessoas possam optar pelo uso da bicicleta na sua jornada diária de forma segura como principal modo de transporte ou associado ao transporte público", explicou a CET-Rio.