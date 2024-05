Marcelo Diotti da Mata foi assassinado em março de 2018, na Barra da Tijuca - Divulgação

Marcelo Diotti da Mata foi assassinado em março de 2018, na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 29/05/2024 07:55



Rio – Os irmãos Leandro Gouvêa da Silva e Leonardo Gouvêa da Silva, conhecidos como Tonhão e Mad, integrantes da organização criminosa "Escritório do Crime", foram condenados a 26 anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio de Marcelo Diotti , ocorrido em 14 de março de 2018, no estacionamento de um restaurante na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A sentença foi definida pelo Juízo do IV Tribunal do Júri da Capital, na madrugada desta quarta-feira (29).

Os dois foram denunciados pelo Ministério Público, em maio de 2020, por homicídio qualificado. De acordo com o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Marcelo Diotti era desafeto de Adriano da Nóbrega, ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), morto no dia 9 de fevereiro de 2020, na Bahia, apontado como um dos fundadores da quadrilha.



Na ocasião, Mad e Tonhão monitoraram a rotina da vítima e de sua companheira, até o momento da execução. Na época, Diotti era companheiro da ex-mullher de Cristiano Girão Matias, ex-vereador do Rio, acusado de liderar a milícia da Gardênia Azul, na Zona Oeste.



Na audiência, o Conselho de Jurados acolheu integralmente os pedidos do MPRJ ao entender que o crime foi praticado por dois motivos torpes como em decorrência de vingança de Adriano em relação à vítima, e pela demonstração de força e poder de grupo rival a Marcelo Diotti, ligada à contravenção. Além disso, também foi demonstrado que o crime foi cometido mediante pagamento ou promessa de recompensa, e que ocorreu por meio de emboscada.



A sustentação oral em plenário foi feita pelos promotores de Justiça Audrey Castro, titular da 2ª Promotoria de Justiça Junto ao IV Tribunal do Júri da Capital, e Bruno Bezerra, membro do Gaeco.



Ao todo, a dupla é suspeita de participar de dez homicídios, sendo que as investigações comprovaram o envolvimento dos irmãos nos assassinatos do contraventor Alcebíades Paes Garcia, o Bid, em fevereiro de 2020; do policial militar reformado Anderson Cláudio da Silva, o Andinho, em 2018; e de Marcelo Diotti da Mata, também em 2018. Ambos foram presos durante a Operação Tânatos, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em 30 de junho de 2020.



Investigações apontam que Mad era um dos chefes do grupo paramilitar, sendo responsável pela negociação, o planejamento, a operacionalização e a coordenação das tarefas do bando. Enquanto seu irmão era um de seus homens de confiança e atuava como motorista da quadrilha, fazendo o levantamento, a vigilância e o monitoramento das vítimas.



Escritório do crime



As investigações da operação que prendeu a dupla em 2020 apontaram que o Escritório do Crime, que sempre agia fortemente armado e com bastante agressividade, cometia os crimes usando carros e trajes que impediam a identificação deles, como balaclava e roupas camufladas. Os atiradores desembarcavam do veículo e iam em direção ao alvo para matá-lo sem chances de defesa.



O Escritório do Crime é conhecido por mais de 10 anos, principalmente na Zona Oeste. Os milicianos que faziam parte da quadrilha chegavam a cobrar R$ 100 mil por cada execução que praticavam. Eles eram contratados para executarem desafetos de outras organizações criminosas.



O grupo chegou a ser investigado pelas mortes da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes. Os irmãos Mad e Tonhão chegaram a ser ouvidos no inquérito que investigava as mortes, no entanto, a Polícia Civil logo descartou a participação deles no caso.