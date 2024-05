PMs da UPP Jacarezinho efetuaram a prisão - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 27/05/2024 13:14 | Atualizado 27/05/2024 15:44

Rio - Um homem considerado foragido da Justiça foi preso, neste domingo (26), na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o acusado, que possuí quatro anotações criminais, era alvo de um mandado de prisão.

Ele foi identificado por PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho durante uma ação de patrulhamento na Rua Viúva Cláudio. Após a prisão, o crimino foi levado para a 25ª DP (Engenho Novo), onde o caso foi registrado.