Grupo protestou em frente à estação de trem de Quintino - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/05/2024 19:34 | Atualizado 28/05/2024 08:19

Rio - Uma manifestação interditou o trânsito na Rua Goiás, em frente à estação de trem de Quintino, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (27). O protesto foi motivado pela morte de Rafael Fernandes da Silva, de 21 anos, baleado na madrugada de domingo, na mesma via.

Os manifestantes incendiaram pneus e outros materiais. Agentes do 9º BPM (Honório Gurgel) foram acionados para desobstruir a via. De acordo com a Polícia Militar, o trânsito foi normalizado logo em seguida.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Rafael. Informações preliminares apontam que o jovem teria sido morto após um ataque a tiros de criminosos que atuam no tráfico de drogas da região. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

Nas redes sociais, amigos publicaram que o rapaz era inocente, trabalhava em uma oficina e não tinha qualquer envolvimento com bandidos.