Criminosos armados são flagrados durante confronto com milicianos na Taquara, Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Criminosos armados são flagrados durante confronto com milicianos na Taquara, Zona Oeste do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 14/07/2024 18:51

Rio - Imagens de uma câmera de segurança na Taquara, Zona Oeste do Rio, flagraram um grupo de criminosos do Comando Vermelho (CV) em confronto com milicianos. O conflito aconteceu por volta das 3h30 deste domingo (14) e deixou moradores reféns da guerra que acontece entre bandidos de facções rivais na Zona Oeste.

No vídeo é possível ver pelo menos sete bandidos fortemente armados em uma rua na Taquara. Eles tentam se proteger dos tiros atrás de um carro vermelho, e também fazem disparos. Também é possível ver as rajadas de tiros passando bem perto dos criminosos. Em seguida, eles usam um carro branco para fugir. Veja o vídeo:

Vídeo sobre a troca de tiros entre criminosos rivais, durante a madrugada de hoje, na Taquara. pic.twitter.com/IyteBw8UNI — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) July 14, 2024

Logo após o conflito, um homem foi baleado no confronto e deu entrada na emergência da UPA da Taquara. Posteriormente, ele foi transferido ao Hospital Lourenço Jorge. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo relatos, o foco dos conflitos foi na Estrada do Meringuava e na comunidade da Invasão. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para o local e foram atacados a tiros durante patrulhamento na rua. Nenhum policial foi atingido no ataque.