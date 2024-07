Criminosos fizeram disparos contra o carro do pré-candidato a vereador Clayton Gross Batinga, em Belford Roxo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/07/2024 17:16

Rio - O ex-subsecretário de Segurança Pública de Belford Roxo e pré-candidato a vereador, Clayton Gross Batinga, foi vítima de uma tentativa de homicídio na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo (14). O carro de Batinga foi cercado por criminosos armados e alvejado por tiros no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Ninguém ficou ferido, pois o veículo é blindado.

Em imagens feitas após o ataque, e divulgadas nas redes sociais, é possível ver o carro com várias marcas de tiros, incluindo nos vidros, pneu e lataria. Também nas redes sociais, a mulher da vítima, Adriele Batinga, informou que o marido está bem. "Clayton está bem. Gratidão por toda preocupação. No momento ele está sem telefone", escreveu.

Batinga é aliado do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e está como pré-candidato a vereador no município. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e que agentes investigam a motivação e autoria do crime.

Casos semelhantes

No dia 20 de junho, o pré-candidato a vereador de Guapimirim, na Baixada Fluminense, Livercino Marcelino dos Santos, de 49 anos, conhecido como Lili da Kombi, 49 anos, foi morto a tiros no município de Magé , na mesma região. Segundo testemunhas, o crime aconteceu em frente ao bar da vítima. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

No dia 15 do mesmo mês, Juliana Lira de Souza Silva, de 44 anos, pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi morta junto ao filho, no bairro Comary, naquele município. Nega Juh, como é conhecida, e Alexander de Souza Gomes, 27, foram atacados a tiros.

Na mesma semana, no dia 11, dois filhos da pré-candidata a vereadora Shirley Marinho foram mortos a tiros, em Seropédica, também na Baixada Fluminense. Everton Damião Sá Passos Nascimento Junior, 18, e Kauã Marinho Nascimento, 20, foram assassinados por homens encapuzados que chegaram à casa em carros semelhantes às viaturas da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).