Mãe e filho foram mortos a tiros em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 16/06/2024 10:00 | Atualizado 16/06/2024 10:47

Rio - Uma pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e o filho dela foram mortos, na noite deste sábado (15), no município. Juliana Lira de Souza Silva, de 44 anos, conhecida como Nega Juh, e Alexander de Souza Gomes, 27, foram atacados a tiros, no bairro Carmary. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Nova Iguaçu foram acionados às 20h24 para a Rua Alexandrina, na altura do nº 180, onde encontraram mãe e filho já sem vida. Os corpos da pré-candidata e do jovem foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Ainda não há informações sobre os autores e a motivação do crime. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento.

Em relatos nas redes socias, moradores da região contaram ter ouvidos muitos disparos próximo ao horário em que Juliana e Alexander foram mortos. "Ao lado da minha casa, meu Deus, foi muito tiro", disse uma pessoa. "Ouvi os tiros aqui de casa, (foram) para mais de 30 tiros", contou outra. "Muito tiro, mesmo", disse outra. Em uma publicação, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio, Deodalto José Ferreira, conhecido por Dr. Deodalto, lamentou a morte de Juliana.

"Com muita tristeza pela trágica notícia, presto minha homenagem à minha grande amiga, Nega Juh, e ao seu filho, que nos deixaram de forma tão brutal. Negah Ju sempre foi minha parceira, uma guerreira incansável que dedicou sua vida ao serviço da comunidade", escreveu o secretário. "Agradeço por tudo que fizeram por mim e por tantos outros. Que a memória e o legado de vocês permaneçam vivos em nossos corações. Descansem em paz, queridos amigos", completou.