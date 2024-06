Foco de incêndio em região de mata na Grajaú-Jacarepaguá - Reprodução / Internet

Publicado 16/06/2024 19:54

Rio - Um incêndio atingiu a região de mata na serra Grajaú-Jacarepaguá na noite deste domingo (15). Segundo relatos, o fogo teria começado ainda no sábado e se intensificado a partir desta tarde. Bombeiros foram acionados e ainda atuam no local.

De acordo com a corporação, militares foram acionados às 17h55 para a Estrada Grajaú-Jacarepaguá. Uma viatura do 6ª CIBM (Grajaú) combate as chamas.



Não há relato de feridos e a ocorrência ainda está em andamento.