Motoristas voltaram na contramão por conta do arrastão na Avenida Brasil - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/06/2024 17:42 | Atualizado 16/06/2024 17:44

Rio - Um arrastão terminou em tiroteio entre os criminosos e policiais militares na Avenida Pastor Martin Luther King, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, na tarde deste domingo (16). Quatro suspeitos utilizaram duas motos para abordar as vítimas na via.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento na região quando presenciaram o arrastão próximo ao Sesi. Ao perceber a presença dos policiais, os suspeitos atiraram neles e houve confronto. Após o tiroteio, dois assaltantes foram presos em flagrante, e os outros dois fugiram. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Um outro arrastão também na tarde deste sábado, na Avenida Brasil. Policiais do Batalhão de Polícia em Vias Expressas (BPVE) foram informados que homens roubaram duas motocicletas na altura de Parada de Lucas, na Zona Norte. As vítimas foram identificadas e encaminhadas à 38ª DP (Brás de Pina), onde registraram a denúncia. Após os assaltos, os suspeitos fugiram.