Corpo de Bombeiros combate incêndio florestal que atinge o Parque Nacional de Itatiaia - Divulgação

Corpo de Bombeiros combate incêndio florestal que atinge o Parque Nacional de ItatiaiaDivulgação

Publicado 17/06/2024 00:00

O final de semana foi de luta para o Corpo de Bombeiros do Rio. Desde sexta-feira à noite os bombeiros estão no combate a um incêndio florestal que atinge o Parque Nacional de Itatiaia. As fotos são impressionares e o desafio gigante! O tempo e vento não ajudam.



Mais de 100 bombeiros militares, de 15 quartéis, foram empenhados na ocorrência, com auxílio de guarda-parques. A operação conta ainda com duas aeronaves do Grupamento de Operações Aéreas da corporação, que realizam monitoramento da área atingida, transporte de tropa e combate aos focos.



Os drones também são importantes, já que o grande foco está a mais de dois mil metros de altura onde o vento é mais forte, relata o Major Fábio Contreiras, porta-voz do CBMERJ.

TÁ FEIO

Falando nisso, mais um fim de semana em que os baloeiros aproveitaram para se reunir. Páginas na internet são expostas e marcam as pessoas, como se fosse uma confraria. Mas é crime.

Mesmo assim, eles insistem na teoria de cultura do subúrbio do Rio. Vamos parar de romantizar crime só porque tem a 'benção' de ser algo carioca?!



Carioca é cultura pura e esse discurso não cola.



Crime não é questão de opinião, é delegacia!