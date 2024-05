Edifício histórico Francisco Serrador - DIVULGAÇÃO

Publicado 22/05/2024 00:00

Já aviso logo: gosto não se discute. Mas, como aqui a coluna leva o meu nome, prevalece a minha opinião. Passo todos os dias em frente ao edifício histórico Francisco Serrador e a “blindagem” da fachada, para mim, é um crime contra o bom gosto do centro antigo.

Comprado por quase 150 milhões de reais para ser a nova sede da Câmara Municipal, ele passou por uma transformação brusca na fachada.

Uma parede de vidro moderna destoa, para mim, da beleza do edifício “art déco” da década de 40, quando foi construído para ser imponente e considerado arranha-céu na Cinelândia.

De frente para a Praça Mahatma Gandhi, era disputadíssimo e ainda é pela vista incrível da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar.

A fachada faz parte da “adequação” para a nova função. Mas, na minha opinião, é um absurdo só para colocar sistema de catracas, que poderiam ser feitas sem estragar a fachada. Enfim… eu disse: gosto é gosto. Porque eu nem entrei nos outros gastos para nova função.



3,2,1... É DEDO NA CARA!

TÁ BONITO!

Aproveitando que maio é o mês de combate ao assédio moral, o Sisejufe (Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro) trouxe o tema para debate no podcast que estreou esta semana.

O convidado do programa é o ator Lucas Garbois, que está em cartaz no Teatro Glauce Rocha com a peça 'Vida Útil', uma comédia que usa da ironia para falar sobre um ambiente de trabalho marcado, claro, por assédio moral.

As reflexões bem-humoradas de Lucas dão leveza ao papo, conduzido pela jornalista Tais Faccioli, com apoio das diretoras do sindicato Aniele Xavier e Carla Nascimento.

O programa está disponível no canal Sisejufe no YouTube e nas plataformas de podcast.

A peça 'Vida Útil' está em cartaz no Teatro Glauce Rocha, no Centro do RJ, até o dia 30 de maio, às quartas e quintas, às 19h. (Av. Rio Branco, 179 - Centro do Rio).