Ação organizada, no Rio, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Programa Justiça Itinerante do TJRJ, em parceria com outros órgãos públicos.Brunno Dantas/ Divulgação TJRJ

Publicado 15/05/2024 00:00

O Beco da Música, ao lado do fórum central, foi ponto estratégico para dar nome e sobrenome a diversos cidadãos que no papel não existem.



Desde ontem um mutirão foi montado para atender, em especial, à população de rua, mais vulnerável e, em geral, sem documentação, além da população indígena e às pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. A ação é organizada, no Rio, pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Programa Justiça Itinerante do TJRJ, em parceria com outros órgãos públicos.



Na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luís Roberto Barroso, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, percorreram os serviços que estão sendo oferecidos pela “Semana Nacional do Registro Civil: Registre-se!”



O atendimento é gratuito e, através do mutirão, será possível obter Certidão de Nascimento, 2ª via da Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito, Carteira de Identidade, CPF, Certificado de Reservista, CadÚnico e Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), entre outros documentos.

"Socorro, Isabele": assim chegou mensagem pelo WhatsApp do meu programa na Tupi. "Não sei mais a quem recorrer".

Segundo, Paulo Roberto, desde o Carnaval tem lâmpadas queimadas na passarela 03 da Avenida Brasil no Caju.



No claro dá medo, imagina no escuro.



“Já fiz a reclamação, e a informação que recebi da mesma é que não foi possível localizar o problema . Aqui vai o Protocolo 28779626-4. Liguei para reclamar e fui informado que daqui 01 mês terei resposta".



A gente também pediu e espera que com a cobrança aqui e na rádio ela chegue mais rápido.

O que não deveria, já que o cliente deveria ter sempre a razão e a prioridade.