'SBT do Bem' se uniu a outro gigante: o RioSolidário - Divulgação

Publicado 20/05/2024 00:00

Desde os primeiros momentos de uma tragédia como a do Rio do Sul, a informação não só registra, como salva e denuncia.



Sem equipes de TV da chamada grande mídia, imagens, depoimentos, histórias apuradas e fake news desmentidas não chegariam ao grande público, mesmo com toda a força da internet.



TV aberta é a grande potência de comunicação em massa em áudio e vídeo. Mas pode ir além. Neste domingo, o SBT lançou uma rede forte de arrecadação em todo o Brasil.

Todo o elenco, emissora e afiliadas oficialmente no programa do Celso Portiolli deram início ao “SBT do Bem, Juntos pelo Rio Grande do Sul”.

'SBT do Bem' já é conhecido por fazer parte de pequenas e grandes ações de cidadania e solidariedade.

Aqui no Rio nos unimos ao outro gigante: o RioSolidário.



Desde o dia 7 de maio já foram levadas mais de 10 toneladas ao RS. “Nesse momento não podemos parar, kit de limpeza pesada e higiene pessoal são fundamentais” destacou Paola Figueiredo, presidente da RioSolidário.



Ter uma marca como o SBT nessa luta reverbera demais. A gente sabe que tem gente que quer doar e acha que tem que vir até a sede, que fica em Laranjeiras. O SBT mostra que todo mundo pode doar seguramente de onde estiver.



Além das centenas de pontos como escolas e batalhões, no Instagram @riosolidario você descobre como fazer o pix seguro.



E detalhe: as doações vão com cartinhas de alunos de escolas públicas do Rio com mensagem de esperança.

Nem tudo que é necessidade é palpável… Participem de qualquer jeito.