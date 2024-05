A cantora Áurea Martins está prestes a completar 84 anos - Divulgação

Publicado 24/05/2024 00:00

Referência, guerreira, diva... Tudo isso é pouco para descrever e homenagear a cantora Áurea Martins, prestes a completar 84 anos. Carioca de Campo Grande, dividiu palco com grandes nomes como Djavan, Alcione e Emílio Santiago. Foi considerada a voz feminina e negra da Bossa Nova, numa época em que a luta contra o machismo e o racismo ainda engatinhava.



Aurea batalhou por décadas cantando na noite, sem esmorecer, para finalmente ser reconhecida como um ícone da música a partir de 2003, quando lançou seu segundo disco.



Agora, comemora seu aniversário com o lançamento de um novo disco, em homenagem ao encontro de Frank Sinatra e Tom Jobim, que levou a Bossa Nova à fama mundial. Ela faz shows gratuitos amanhã, dia 25, ao lado de João Senise, no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, e no seu aniversário, 13 de junho, no Centro da Música Carioca da Tijuca.

Tá Bonito

Já passa de uma década que eu entendi que uma das minhas missões como jornalista e feminista passa por muitos caminhos.



Na questão da violência contra a mulher, capacitar é fundamental para a “liberdade”. Então, atenção, mulherada!

As inscrições para 15 mil vagas em cursos para empreendedoras já estão abertas pela Secretaria da Mulher.



São 15 cursos gratuitos e on-line, oferecidos por meio de uma parceria com a Aliança Empreendedora. Para garantir a vaga, as mulheres precisam acessar o site secmulher.rj.gov.br.



"Os cursos buscam capacitar as mulheres para que elas possam empreender e, dessa forma, conquistar sua autonomia econômica. O empreendedorismo é uma importante ferramenta de transformação profissional, econômica, social e pessoal na vida das mulheres", afirmou a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.



As aulas vão acontecer por meio da plataforma “Tamo Junto”, desenvolvida pela Aliança Empreendedora, uma organização não governamental que há 19 anos atua em prol do desenvolvimento de empreendedores em situação de vulnerabilidade econômica.