Estamos no mês do Orgulho LGBTQIA+



E me chamou atenção nas redes sociais um caso de Pernambuco, divulgado pelo perfil “Razões para Acreditar”.



Esse perfil é lindo e eles ganharam força em contar histórias tristes, mas

de um jeito que sensibiliza e ajuda.



Eis que uma mulher trans de lá sofreu um acidente, e perdeu a perna.



Eles contaram a história, mas dessa vez um velho e asqueroso conhecido, o preconceito, entrou em ação.



Eles, que sempre conseguem o dinheiro, além de não conseguirem a prótese, ainda receberam uma chuva de comentários absurdos. Foi gigante.



Dandara Vital, carioca, mulher trans, engajada e com projetos para capacitação dessas mulheres, entrou na causa para tentar ajudar e expor esse preconceito, do qual ela também já sofreu muito na vida.



Eu conversei com ela:



“Hoje, pessoas trans vêm conquistando alguns espaços, principalmente profissionais, por meio de políticas afirmativas, e nas faculdades. Mas por que a sociedade ainda exclui pessoas trans em seus vínculos afetivos? E sempre vem o questionamento: quantas pessoas trans fazem parte do seu vínculo de amizade? Que frequenta sua casa num almoço de domingo em família, no Natal? E a sensação que tenho é que quanto mais espaço conquistamos, quanto mais visibilidade, mais perigo corremos. A sociedade ainda acha que nosso lugar é no escuro da noite, num lugar escondido, e nem à margem da sociedade somos dignas. Visto que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e sempre com requinte de crueldade.”



E eu aqui ainda fico me perguntando… Que pessoas de bem são essas?





