Coluna Isabele Benito 3/6/2024 - Reprodução redes sociais

Coluna Isabele Benito 3/6/2024Reprodução redes sociais

Publicado 03/06/2024 00:00

Tirei um cochilo de domingo e nem vi o placar do clássico Vasco x Flamengo, mas os grupos de jornalistas estavam mais barulhentos que o meu condomínio. E não eram gols ou "chocolate de um sobre o outro". Impressionante!

Enquanto eu estou escrevendo essa coluna, 25 já tinham sido levados à delegacia. Nas imagens dos grupos de colegas... um terror! Na estação Edson Passos, as pessoas tentavam se esconder atrás dos vidros e o "pau quebrando" nas plataformas e linhas.

Desespero de quem tentava chegar ao Maracanã. Briga de torcida organizada e a polícia na progressão de conter a violência. Gente atrás dos carros, correndo em direção oposta ao estádio. Gente que não conseguiu ver a goleada, porque o vexame de "torcedores" um dia vai engolir as manchetes dos rivais de campo para só cobrir os inimigos. Guerra sem lei que volta para dar trabalho e fazer praça de guerra.

TÁ BONITO!

A Ong Bichinho Feliz, que começou seus trabalhos numa tragédia de chuva na Serra, também não fica fora da ajuda ao Rio Grande do Sul. Todo sábado realiza a campanha de adoção e arrecadação e já mandou centenas de sacos para os bichinhos no RS.

O Shopping Via Brasil toda semana é palco de um evento de solidariedade. A ONG Bichinho Feliz, em parceria com Karla de Lucas, da Rádio Tupi, conseguiu arrecadar meia tonelada de ração para cães, gatos e cavalos, e milho para galinhas. Tudo destinado aos animais do RS.

Mas a solidariedade não parou por aí. Foram doados também roupas, alimentos não perecíveis e outros itens essenciais, que serão enviados para as vítimas das recentes chuvas.