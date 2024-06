Droga apreendida com o advogado Fernando Ribeiro Silva - Divulgação

Publicado 16/06/2024 19:15

Rio - O advogado Fernando Ribeiro Silva foi preso em flagrante, neste domingo (16), ao tentar entrar com 6 kg de drogas na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. O suspeito carregava 29 tabletes de maconha e quatro embalagens de haxixe embaixo da roupa.

O advogado chegou no presídio por volta das 10h e informou que prestaria assistência a um detento. Durante vistoria no detector de metais, os policiais penais suspeitaram do volume sob a roupa. O scanner corporal confirmou que ele estava com o material.

A Supervisão da Unidade foi acionada e Fernando encaminhado à 34ª DP (Bangu), onde os policiais registraram a ocorrência.