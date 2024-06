Menina baleada segue internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, mas apresentou melhoras - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 16/06/2024 13:48 | Atualizado 16/06/2024 14:01

Rio - A adolescente baleada na llha do Governador , na Zona Norte, continua internada em estado grave, neste domingo (16), mas apresentou melhoras no quadro de saúde. A.B.B.N, de 13 anos, foi atingida por uma bala perdida, em um confronto entre policiais militares e criminosos na região da Freguesia, na quinta-feira (13). Nos últimos dias, a igreja que a menina frequenta e é corinha tem realizado vigílias pela recuperação dela.

De acordo com uma publicação compartilhada pela avó da menina nas redes sociais, a equipe médica do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, informou que está reduzindo a medicação de noradrenalina de A.B, porque a pressão arterial está voltando à normalidade sozinha e os batimentos cardíacos são considerados bons. Há indicativo de que o rim está voltando a funcionar, mas exames serão realizados para verificar se ela precisa de uma nova diálise.



"O estado no geral ainda é grave, mas houve progresso. A luta continua! Peço que continuem na corrente. A oração e a energia positiva de cada um tem sido muito importante. Deus está provendo força à A.B nessa jornada rumo a recuperação. Seguiremos fortes com a convicção de que a fé salva", diz a publicação. Na sexta-feira (15), a Paróquia Nossa Senhora D'Ajuda, na Freguesia da Ilha, deu início a uma corrente de orações pela saúde da adolescente , que se estende ao longo do fim de semana.

A vigília reuniu dezenas de fiéis, na noite deste sábado (15), e a partir das 18h deste domingo (16), os membros da igreja voltam ao local para fazerem mais orações e pedidos pela recuperação da adolescente. Em vídeos publicados pela Paróquia, é possível ver pessoas cantando e rezando juntas e, durante a corrente, uma familiar da menina agradeceu ao apoio que estão recebendo.

"Eu preciso começar agradecendo às orações de cada um de vocês, tenham certeza de que elas chegam aos céus e que a vida da A.B, até agora, é um milagre de Deus. Cada um de vocês que aqui estão fazem parte, cada intercessão, cada prece, cada oração, juntamente com a força que a A.B tem de vida, a força que ela está tendo para viver. A vida dela já é um grande milagre de Deus", diz a mulher no vídeo.

Entenda o caso

Na noite de quinta-feira, a adolescente estava na Rua Zaquia Jorge, onde mora, e voltava do balé com uma tia, quando foi baleada em um confronto entre criminosos e PMs. A menina teria sido atingida por um tiro de fuzil e o disparo atravessado sua barriga. Inicialmente, ela foi socorrida pela mãe e vizinhos para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde passou por cirurgia. Já na manhã de sexta-feira (14), a vítima foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, o 17º BPM (Ilha do Governador) checava uma denúncia na Rua Brigadeiro Newton Braga quando foi atacado e houve confronto. Ainda segundo a PM, os policiais foram ouvidos e tiveram as armas recolhidas para perícia. A corregedoria da corporação instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso. "Vale ressaltar que a equipe utilizava câmeras operacionais portáteis, e que caso solicitada para colaboração nas investigações, as imagens serão disponibilizadas".

De acordo com a Polícia Civil, os PMs relataram à 37ª DP (Ilha do Governador), que investiga o caso, que estavam na comunidade da Pixunas para apurar denúncias de extorsão de motoristas por traficantes, quando criminosos atiraram e houve troca de tiros. As armas dos policiais serão periciadas e a distrital também pediu as câmeras corporais dos militares. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) colabora com as investigações.